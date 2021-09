Revalorizar la paz

No hay muerto que no me duela

No hay un bando ganador

No hay nada más que dolor

Y otra vida que se vuela

Jorge Drexler

Encontrarnos con un Movimiento de Mujeres en Israel que en estos tiempos apuesta por la Paz, reconociendo al [email protected], nos conmovió a cada una, nos alegró, nos activó, aun a miles de kilómetros de distancia, desde Latinoamérica. Recordando a Gieco, la guerra ni el dolor nos son indiferentes, y aunque la paz estuviera “fuera de moda”, nos alienta pensar que hay otra salida, llegar a acuerdos y que las mujeres podemos aportar a eso.

El movimiento Mujeres activan por la Paz (נשים עושות שלום – نساء يصنعن) nace en julio de 2014, a pocos meses del Operativo Margen Protector en la Franja de Gaza, por la necesidad imperiosa de mujeres israelíes y palestinas de buscar otros caminos frente a horror.

Es un movimiento plural conformado por mujeres judías, árabes, religiosas, laicas, de diferentes posiciones políticas y grupos sociales, que tiene dos objetivos fundamentales:

1.-Influir en los gobernantes y en los movilizadores de opinión para que actúen con determinación para conseguir un acuerdo político entre israelíes y palestinos que evite la próxima guerra, y promueva una solución no violenta del conflicto para ambos pueblos, por medio de acuerdos dignos en donde ambas partes estén de acuerdo.

2.- Incorporar a las mujeres en las negociaciones para lograr un acuerdo, según los principios de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, alcanzando la participación de mujeres en los centros de planificación en el proceso de toma de decisiones, y teniendo presencia en el Parlamento israelí.

Hoy, a siete años de activismo sostenido y con logros y crecimiento, por estos días celebramos la conformación del movimiento paralelo de mujeres de Palestina “Mujeres del Sol” (ניסאא אל שמס نساء الشمس (נשות השמש). Juntas toman las riendas para liderar una iniciativa de Paz innovadora.

A distintos ritmos y tiempos, nos empezamos a organizar en Latinoamérica y España para apoyar las acciones en Israel. Primero fue el grupo de Argentina en 2018, que desplegó una fuerza que irradió para que luego, en 2021, nacieran los grupos de apoyo en Brasil, España, Chile y otros países que se están sumando. Todas conformamos la Red Iberoamericana de Mujeres Activan por la Paz.

Es una experiencia, no hay manual de instrucciones, se hace a mano, vamos inventando modos de hacer. Nos vamos encontrando y ya no nos sentimos solas. Es un camino complejo, con obstáculos, no es naif, vamos creando un modo de hacer política, tejiendo confianzas.

Y lo que en un comienzo era principalmente el apoyo a las compañeras en Israel, se fue transformando a la vez en un impulso para incidir en las propias realidades locales de las diásporas judías y palestinas (¿árabes?) de cada país, apostando por los encuentros y los lazos.

En distintos momentos históricos, fuerzas económicas y políticas nos han distanciado y puestos como enemigos, pero sabemos que en otros hemos estado muy cerca. Nuestras culturas se trenzan, se encuentran, hemos sido migrantes y nos hemos enlazado en distintas tierras.

Cuando nos encontramos con alguien y lo saludamos en hebreo decimos Shalom, Paz. Y cuando saludamos en árabe lo hacemos con Salām, Paz.

Coincidimos dos culturas en poner al centro del encuentro con otro el deseo de paz, anhelos y lenguas cercanas.