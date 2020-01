Los amigos de Bibi

Durante muchos años, Bibi Netanyahu ha cosechado buenas relaciones con la extrema derecha israelí. No solo al hacer alianzas con este sector sino por su retórica incendiaria en distintos momentos. Imposible olvidar sus discursos arengando a aquellos que comparaban a Itzjak Rabin con un oficial nazi o sus declaraciones en campaña electoral contra las minorías al afirmar que ”El Estado de Israel no pertenece a todos sus ciudadanos, sino solo al pueblo judío”(1).

Pero últimamente ha trasladado esas buenas relaciones hacia las extremas derechas del mundo. La visita a Brasil para la asunción de Bolsonaro fue la demostración más cabal del apoyo de Bibi a sus amigos ultraderechistas. Nunca antes en la historia de Israel un primer ministro en funciones vino a América Latina en visita oficial, y Bibi vino para la asunción del polémico personaje (vale la pena destacar que en su gira por la región, no visitó Uruguay, un país con una comunidad judía influyente y el primero de América Latina en donde Israel estableció una embajada).

Por eso es bueno observar quiénes son estos “amigos” con los cuales Bibi teje relaciones.

Donald Trump. El polémico presidente famoso por sus expresiones contra los mexicanos, las mujeres, la comunidad afroamericana y los musulmanes, entre otros. Al mismo tiempo que exhibe una fuerte impronta proisraelí, con su gobierno se han promovido a figuras de la extrema derecha antisemita de los Estados Unidos, como Steve Bannon. El discurso racista de Trump ha alentado al terrorismo de extrema derecha a realizar atentados terroristas contra minorías, como el sucedido en la sinagoga de Pittsburgh en 2018. De hecho, el discurso de odio de Trump ha generado una división en la comunidad judía norteamericana ya que la mayoría de la misma rechaza el alineamiento de Netanyahu con Trump(2).

Jair Bolsonaro. Este militar retirado ha ascendido en la política brasileña al calor de un discurso antisistema. Su postura anticomunista, homófoba y racista le ha llevado a sentir incluso el beneplácito del Ku Klux Klan norteamericano, que en realidad manifestó un “apoyo crítico” porque estiman que Bolsonaro “se equivoca en apoyar a Israel”. No obstante, mientras Israel es un país con una actitud abierta hacia la comunidad LGTB, Bolsonaro se hizo famoso por afirmar que “preferiría tener un hijo muerto a homosexual”. Además, este líder usa un eslogan muy particular “Brasil encima de todo, Dios encima de todos”, lo cual hace acordar al de Adolfo Hitler “Deutschland Uber Alles” o Alemania por sobre todo.

No obstante, a pesar de su manifiesta amistad con Israel, Jair Bolsonaro declaró que los crímenes del Holocausto “pueden ser perdonados”(3). No solo eso, sino que afirmó que los nazis eran “izquierdistas”. Llegó a comparar al Partido Socialista con el Partido Nacional Socialista en un abierto acto de tergiversación histórica. Claro, estamos hablando del mismo que dice que en 1964 “no hubo un golpe de Estado sino un movimiento de las Fuerzas Armadas”(4). Su figura y la de su entorno familiar se encuentran bajo investigación judicial por estar vinculados en el asesinato de la militante de izquierda Marielle Franco(5).

Matteo Salvini. Este joven dirigente italiano que lidera el partido de extrema derecha Liga Norte, ha logrado ganarse popularidad por su postura antiinmigración al negarse a recibir barcos de refugiados de Medio Oriente y el Norte de África. En diciembre del 2018, Salvini fue recibido por Netanyahu como un “gran amigo de Israel”. Durante esta gira, el Presidente Reuven Rivlin se negó a recibirlo y emitió declaraciones ante la prensa rechazando al neofascismo(6). Este exministro del Interior y carismático político italiano, ha sido un gran forjador de la alianza europea de partidos de extrema derecha en conjunto con la francesa Marine Le Pen(7). En varias ocasiones, Salvini ha elogiado políticas aplicadas durante el régimen fascista de Benito Mussolini.

Viktor Orban. Netanyahu se ha encontrado en numerosas ocasiones con el polémico primer ministro de Hungría. Este dirigente ha promovido una persecución contra George Soros –filántropo judío que financiaba una universidad en Budapest, por lo cual se ha tenido que retirar a otro país por las constantes presiones de Orban-(8). Su partido, el Fidesz, mantiene posiciones antiinmigración y ha hecho una coalición con el partido de extrema derecha Jobbik, que reivindica a Miklos Horthy, así como promueve campañas de odio contra la población gitana y otras minorías. Un alto dirigente de ese partido recordó a Horthy como un “estadista húngaro del siglo 20”(9).

Rodrigo Duterte. El presidente filipino ha visitado Israel y se ha mostrado muy a gusto con Netanyahu. No obstante, en su visita al territorio israelí, recibió protestas de filipinos residentes en aquel país y de organizaciones progresistas que denuncian los crímenes cometidos por Duterte contra su pueblo. Incluso ha declarado lo siguiente en su momento: “Hitler masacró a tres millones de judíos, bueno, hay tres millones de drogadictos y estaría feliz de masacrarlos»(10).

Finalmente, vale la pena hacer un comentario aparte acerca del hijo de Bibi, Yair. En los últimos tiempos, Yair ha tomado mucho protagonismo en las redes sociales con sus declaraciones. En un tweet realizado en mayo del 2019, defendió y calificó de “verdaderos amigos de Israel” a Viktor Orban, Nigel Farage (el líder británico que llevó a cabo la campaña del Brexit), Matteo Salvini y el líder de extrema derecha holandés Geert Wilders(11). Además, ha declarado en otra ocasión que la Unión Europea es una organización global hostil, no solo para Europa central y oriental sino para el resto del mundo(12).

