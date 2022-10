Notas Relacionadas

Tenía en mente escribir sobre esta canción cuando sucedió el fallecimiento del querido Mario Ber, y no sabía cómo unir - si es que existía esa chance- los dos temas. Había algo de Mario que me recordaba al protagonista de la canción. Estábamos en ronda, familia y amigos, evocándolo cuando de pronto Raquel, su hermana mayor contó una anécdota en la que muchos no repararon. Contaba que, siendo joven, estaba Mario en una casa en la que habitaba un loro. Entre risas, Raquel recordaba cómo el loro solía repetir: “Mario…Mario…". Pero a diferencia del loro Yosi, en quien proyecte ciertas características de compañero conversador, Mario supo amar, tener una compañera, hijos y amigos. A él, este humilde homenaje.