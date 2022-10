Itzhak Perlman uno de los violinistas destacados de nuestra época

Perlman se ha presentado en todo el mundo y en los Estados Unidos, en lugares que han incluido una Cena de Estado en la Casa Blanca en honor a la Reina Isabel II y en la toma de posesión del presidente Barack Obama. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Detroit, la Orquesta de Filadelfia y la Filarmónica de Westchester. En 2015, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Ha recibido 16 premios Grammy, incluido un premio Grammy Lifetime Achievement Award y cuatro premios Emmy.

Primeros años

Perlman nació en 1945 en Tel Aviv. Sus padres, Chaim y Shoshana Perlman, eran nativos judíos de Polonia y habían emigrado de forma independiente al Mandato Británico de Palestina (ahora Israel) a mediados de la década de 1930 antes de conocerse y luego casarse. Perlman contrajo polio a los cuatro años y desde entonces ha caminado usando aparatos ortopédicos para las piernas y muletas y toca el violín sentado.

Perlman se interesó por primera vez en el violín después de escuchar una interpretación de música clásica en la radio. A la edad de tres años, se le negó la admisión al Conservatorio Shulamit por ser demasiado pequeño para sostener un violín. En cambio, aprendió a tocar el instrumento usando un violín de juguete hasta que tuvo la edad suficiente para estudiar con Rivka Goldgart en el Conservatorio Shulamit y en la Academia de Música de Tel Aviv (ahora la Escuela de Música Buchmann-Mehta), donde dio su primer recital a los 10 años. Se mudó a los Estados Unidos a los 13 años para estudiar en la Juilliard School con el profesor de violín Ivan Galamian y su asistente Dorothy DeLay.

Carrera

Perlman apareció en The Ed Sullivan Show dos veces en 1958, y nuevamente en 1964, en el mismo programa con los Rolling Stones. Hizo su debut en el Carnegie Hall en 1963 y ganó el Concurso Leventritt en 1964. [1] Poco después, comenzó a realizar numerosas giras. Además de una extensa carrera discográfica y de actuación, ha seguido apareciendo en programas de televisión como The Tonight Show y Sesame Street, además de actuar en varias funciones de la Casa Blanca.

Aunque Perlman nunca ha sido anunciado ni comercializado como cantante, interpretó el papel de «Un carceriere» («un carcelero») en una grabación de EMI de 1981 de » Tosca » de Puccini que contó con Renata Scotto, Plácido Domingo y Renato Bruson, con James Levine dirigiendo. Anteriormente había cantado el papel en un extracto de la ópera en una transmisión del concierto benéfico del Fondo de Pensiones de 1980 como parte de la serie Live from Lincoln Center con Luciano Pavarotti como Cavaradossi y Zubin Mehta dirigiendo la Filarmónica de Nueva York.

El 5 de julio de 1986, Perlman actuó en el tributo de la Filarmónica de Nueva York al centenario de la Estatua de la Libertad, que fue televisado en vivo por ABC. La orquesta, dirigida por Mehta, actuó en Central Park.

En 1987, Perlman se unió a la Orquesta Filarmónica de Israel (IPO) para sus conciertos en Varsovia y Budapest, así como en otras ciudades de los países del bloque del Este. Realizó una gira con la IPO en la primavera de 1990 para su primera actuación en la Unión Soviética, con conciertos en Moscú y Leningrado, y nuevamente en 1994, actuando en China e India.

En 2015, en un programa de música clásica titulado The Chamber Music Society of Lincoln Center producido por WQXR en la ciudad de Nueva York, se reveló que Perlman interpretó el solo de violín no acreditado en la canción de Billy Joel de 1989 » The Downeaster Alexa «.

Aunque principalmente es un solista, Perlman ha actuado con otros músicos, incluidos Yo-Yo Ma, Pinchas Zukerman, Jessye Norman, Vladimir Ashkenazy, Isaac Stern y Yuri Temirkanov en la celebración del 150 aniversario de Tchaikovsky en Leningrado en diciembre de 1990.

Además de tocar y grabar la música clásica por la que es más conocido, Perlman también ha tocado jazz, incluido un álbum hecho con el pianista de jazz Oscar Peterson y música klezmer y música judía de lo cual disfruta mucho y grabado dos discos con conjuntos klezmorim y un DVD sobre el tema. Ha sido solista en una serie de bandas sonoras de películas, como el tema de la película de 1993 La lista de Schindler de John Williams, que ganó un premio de la Academia a la mejor banda sonora original. Más recientemente, fue solista de violín en la película de 2005 Memorias de una geisha junto con el violonchelista Yo-Yo Ma. Perlman interpretó selecciones de las partituras musicales de las películas nominadas a «Mejor partitura original» en la 73ª edición de los Premios de la Academia. con Ma y en la 78ª edición de los Premios de la Academia.

Enseñanza

En 1975, Perlman aceptó un puesto de profesor en el Conservatorio de Música del Brooklyn College. En 2003, fue nombrado Presidente de la Fundación Dorothy Richard Starling en Estudios de Violín en la Juilliard School, sucediendo a su maestra, Dorothy DeLay. También enseña a los estudiantes uno a uno en el Programa de Música Perlman en Long Island, Nueva York, y rara vez imparte clases magistrales.

El Programa de Música Perlman

El Programa de Música Perlman, fundado en 1994 por la esposa de Perlman, Toby Perlman, y Suki Sandler, comenzó como un campamento de verano para músicos de cuerdas excepcionales de entre 12 y 18 años. Con el tiempo, se expandió a un programa de un año. Los estudiantes tienen la oportunidad de que Perlman los entrene antes de jugar en lugares como la sinagoga de Sutton Place y las escuelas públicas.

Dirección

A principios del nuevo milenio, Perlman comenzó a dirigir. Asumió el cargo de principal director invitado en la Orquesta Sinfónica de Detroit. Se desempeñó como asesor musical de la Orquesta Sinfónica de Saint Louis de 2002 a 2004. En noviembre de 2007, la Filarmónica de Westchester anunció su nombramiento como director artístico y director principal. Su primer concierto en estos papeles fue el 11 de octubre de 2008, en un programa totalmente Beethoven con el pianista León Fleisher interpretando el Concierto del Emperador.

Instrumentos

Perlman toca el violín Soil Stradivarius de 1714, anteriormente propiedad de Yehudi Menuhin y considerado uno de los mejores violines fabricados durante el «período dorado» de Stradivarius

Perlman también toca el Guarneri del Gesù 1743 ‘Sauret’ [16] y el Carlo Bergonzi 1740 ‘ex-Kreisler’.

Vida personal

Perlman vive en la ciudad de Nueva York con su esposa, Toby, también violinista de formación clásica. Tienen cinco hijos, incluido Navah Perlman, concertista de piano y músico de cámara.

Itzhak Perlman, uno de los únicos nombres familiares en la música clásica actual, el virtuoso reinante del violín, disfruta del estatus de superestrella que rara vez se le otorga a un músico clásico. Amado por su encanto y humanidad, así como por su talento, es atesorado por audiencias de todo el mundo que responden no solo a su extraordinario arte sino también a su incontenible alegría de hacer música y comunicarse con las audiencias.

Ha recibido 15 premios Grammy entre 1977 y 1995, y en 2008 recibió un Grammy por su trayectoria. Perlman también recibió la Medalla de la Libertad de EE. UU. (1986), la Medalla Nacional de las Artes (2000), un Kennedy Center Honor (2003) y la Medalla Presidencial de la Libertad (2015). Itzhak (2017) es un documental sobre su vida y carrera. Se le considera uno de los mejores violinista actuales siguiendo la tradición de otros grandes violinistas judíos.

