Notas Relacionadas

El proyecto para la digitalización y preservación digital de la colección histórica de Nueva Sion se llevó a cabo a partir de la articulación entre Tzavta Centro Comunitario y la Universidad de Florida, que financió este proyecto para subir la colección a su hemeroteca digital. En paralelo; desde Tzavta gestionamos también la obtención de un subsidio provisto por el Fondo Nacional de las Artes para la compra del equipamiento requerido para realizar digitalizaciones de prensa histórica encuadernada.

Mediante un trabajo que demandó aproximadamente dos años, fueron preservados en formato digital más de 850 números de la colección de Nueva Sion disponibles actualmente del total de las ediciones publicadas desde su creación en 1948 hasta el año 2016. En conjunto, las ediciones digitalizadas suman unas 14 mil páginas.

La colección histórica de Nueva Sion está disponible para la consulta y lectura en la hemeroteca digital de la Diáspora Judía de la Universidad de Florida, que ofrece acceso a todos los ejemplares digitalizados a investigadores, historiadores, periodistas y lectores interesados desde el link Nueva Sion (ufl.edu).

A este material digital se suman todas las ediciones publicadas a partir del año 2010, que se pueden descargar en formato PDF desde nuestro sitio web: Ediciones – Nueva Sion | Periodismo Judeo Argentino con Compromiso.

Es importante destacar el hecho de que de las publicaciones gráficas vigentes, Nueva Sion es una de las pocas, sino la única de Argentina, que permite el acceso a la lectura de todos sus contenidos históricos disponibles desde su sitio web. Un logro particularmente relevante que nos enorgullece, máxime considerando que se trata de un medio originado y desarrollado desde el ámbito comunitario.

Además de la preservación concreta en formato digital de la colección histórica, hoy en día es imprescindible para cualquier proyecto editorial estar presente en el ecosistema digital, tanto en relación a los contenidos actuales como los históricos.

Articular para preservar

El propósito de esta ambiciosa iniciativa fue preservar todos los contenidos publicados en estas páginas desde el año 1948, de modo tal de rescatar de la degradación física una publicación seriada de gran valor documental como es Nueva Sion, cuya trayectoria y prestigio exceden el ámbito comunitario, y al mismo tiempo es particularmente relevante en la historia del periodismo juedoargentino.

El surgimiento de las hemerotecas digitales permitió democratizar el acceso a materiales que debido a la dificultad de preservarlos estaban restringidos al uso de investigadores, y en condiciones limitadas. Pero además, la colección digital es una herramienta clave para investigadores especializados en la temática, gracias a que optimiza los recursos que en la actualidad brindan las humanidades digitales, una disciplina emergente que abarca un campo diverso enfocado en la investigación en humanidades a través de la aplicación de tecnologías digitales.

Así, la difusión en línea de la colección histórica y actual de Nueva Sion brinda información clave principalmente para historiadores pero, al mismo tiempo, también democratiza el acceso a toda clase de lectores, quienes disfrutan de un patrimonio cultural que posee en sí mismo un valor documental histórico. En Internet, La imprenta del Siglo XXI, el especialista en comunicación Alejandro Piscitelli sostiene que los años de trayectoria de internet desde el nacimiento de la web “nos permiten empezar a concebir la pantalla (y avizorar así su futuro) como un nuevo soporte intelectual. Un soporte intelectual en el sentido en que lo fueron en su momento la inscripción en piedra, el papiro, el papel, y recientemente los soportes electromagnéticos”.

Si bien la gran mayoría de los ejemplares de Nueva Sion estaban disponibles en la biblioteca de Tzavta Centro Comunitario, para acceder a una colección lo más completa posible se gestionó en Argentina el préstamo de algunos ejemplares al Archivo del IWO Buenos Aires, así como al Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino Marc Turkow y a la biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. Mientras que desde Israel colaboró con el proyecto Eytan Kahn, un histórico militante de Hashomer Hatzair, quien generosamente gestionó la digitalización de ejemplares que integran el acervo de la Biblioteca Nacional de Israel. De esta manera, logramos reunir una colección lo más completa posible.

El valor de la historia

La realización del proyecto integral de digitalización requirió diferentes actividades y gestiones, que van desde la búsqueda y la obtención de la financiación imprescindible para convertir el sueño de acopiar y preservar todo el acervo de Nueva Sion, hasta la articulación con las diferentes instituciones bibliotecarias que ayudaron a completar la colección histórica. También fue imprescindible la puesta en valor de la colección física que se conserva en la hemeroteca de Nueva Sion, sin dudas la actividad más apasionante del proyecto, que si bien demandó muchas horas de dedicación, tuvo como recompensa empezar a disfrutar las cientos tapas notables y diferentes artículos que desde nuestras páginas fueron dando cuenta de hechos periodísticos que hoy son historia viva.

Luego vino el trabajo de digitalizar las numerosas ediciones, las cuales a lo largo de los más de 70 años de historia de Nueva Sion se publicaron en diferentes formatos y tamaños. Por último, la clasificación y preservación del material digitalizado.

El proceso de digitalización se realizó con un equipo diseñado especialmente para atender a los parámetros de calidad que requieren las bibliotecas y hemerotecas digitales internacionales más prestigiosas, que consiste en un digitalizador para libros con cámara fotográfica de alta resolución, el cual permite digitalizar prensa histórica encuadernada hasta un tamaño del formato sábana.

También es importante destacar que la rápida obsolescencia de los recursos digitales, en lo referido tanto a los programas como al equipamiento, obliga a realizar un mantenimiento constante que permita implementar una preservación digital eficiente de los archivos digitalizados. Esta actividad se lleva a cabo en forma conjunta con la Universidad de Florida.

Además de ayudar a la divulgación de los contenidos periodísticos, la transferencia a soportes digitales es imprescindible para preservar materiales que se encuentran en peligro de desaparición, debido fundamentalmente al efecto conocido como “fuego lento”, generado por la degradación que sufre el papel impreso al contacto con el aire. Otro factor que afecta la preservación a largo plazo radica en que la calidad del papel de las publicaciones periódicas no solía ser la óptima, dado que en el momento en que se imprimían los ejemplares se pensaba en un consumo inmediato y no en su conservación en los años posteriores.

En definitiva, fueron casi dos años de labor comprometida y apasionada, en los que se llevaron a cabo la obtención de la financiación, la gestión del subsidio, el diseño del equipo para digitalizar, la puesta en valor de la colección, la digitalización propiamente dicha y finalmente su preservación digital.

La recompensa al esfuerzo es la posibilidad de navegar en internet en ediciones históricas con artículos que dan cuenta, entre otros temas, de los días posteriores a la creación del Estado de Israel, la guerra de los Seis Días, los atentados antisemitas de la década del ’60, la esperanzadora llegada al poder de Allende y su posterior derrocamiento en Chile, la guerra de Yom Kipur, y el siempre presente debate ideológico que tuvo lugar en las páginas de las distintas publicaciones comunitarias, hasta la interrupción en 1977 de la salida de Nueva Sion durante la dictadura cívico-militar. Ya a partir de 1984, con la aparición de nuestra segunda etapa en el regreso de la democracia, es posible advertir el protagonismo de Nueva Sion en la lucha por los Derechos Humanos, la investigación y denuncia ante los nefastos atentados a la Embajada y la AMIA, la cobertura y análisis de las negociaciones que posibilitaron el Pacto de Oslo, el surgimiento de las intifadas, la conmoción de diciembre de 2001 en Argentina, etc, etc, etc…

Los citados acontecimientos, junto al resto de los temas de interés en el ámbito del humanismo progresista judeoargentino, cuentan en las miles de páginas digitalizadas de Nueva Sion con las opiniones y los análisis de referentes como Gregorio Klimovsky, Mario Rapaport, Eliahu Toker, Manuela Fingueret, Ricardo Feierstein, Bernardo Kliksberg, Jaime Barylko, Isidoro Blaistein, Mario Diament, Moshe Korin, León Rozichner, Ernesto Tenembaum, Gerardo Yomal y Marcelo Zlotogwiazda, sólo para citar algunas de las firmas que enriquecen nuestra colección histórica.

Los y las invitamos a disfrutar de más de 70 años de periodismo judeoargentino con compromiso…

* Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA). Editor del sitio web de Nueva Sion y responsable de la gestión integral y realización del proyecto de digitalización de la colección histórica de Nueva Sion.