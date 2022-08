Shmerke Kaczerginski, poeta, escritor y partisano

Kaczerginski nació el 28 de octubre de 1908 en Vilna, Imperio Ruso, hijo de Volf y Alte Kaczerginski. Ambos padres murieron a principios de 1914, dejando a Kaczerginski y a su hermano menor, Yankl, al cuidado de su abuelo. Fue enviado a una escuela de Talmud Torá para su educación, donde fue “un buen erudito y aún mejor camarada”. Después de graduarse, se matriculó en la escuela nocturna y se mantuvo trabajando para un litógrafo. En esa época, Kaczerginski se incorporó a los círculos locales del proscrito partido comunista y publicó sus primeros escritos: artículos sobre la lucha de clases y las condiciones de vida de los trabajadores. Como consecuencia de su radicalismo político, la policía golpeaba regularmente a Kaczerginski y, a menudo, lo encarcelaban en la prisión de Lukiškės, donde organizaba un club de teatro para otros reclusos.

A la edad de 15 años, comenzó a publicar canciones y poesía originales, incluido “Tates, mames, kinderlekh” («Padres, madres, niños»), y pronto comenzó a organizar Yung Vilne, un colectivo de escritores judíos seculares, entre quienes se encontraban Abraham Sutzkever y Chaim Grade, realizando sus eventos vespertinos y siendo el editor de facto de sus tres misceláneas entre 1934 y 1936. En la década de 1930, dos de sus poemas revolucionarios se hicieron populares en Polonia. Escribió cuentos con una inclinación política radical y fue corresponsal y reportero de publicaciones literarias, incluida la prensa de izquierda semiilegal en Polonia y el diario comunista de Nueva York, Morgn-frayhayt.

Durante el período de control soviético sobre Lituania en 1940-1941, fue aún más activo en el campo de la cultura yiddish, al mismo tiempo que experimentó sus primeras decepciones con la actitud del régimen soviético hacia la cultura judía. Durante el primer período de la ocupación nazi, Kaczerginski deambulaba por pueblos y ciudades haciéndose pasar por un sordomudo. Finalmente, identificado como judío, Kaczerginski fue enviado al gueto de Vilna, donde se casó con Barbara Kaufman y volvió a escribir para mejorar la moral de los reclusos. Las obras producidas durante este tiempo incluyeron “Friling” (“Primavera”), sobre la muerte de su esposa en abril de 1943, “Shtiler, shtiler” (‘Quieto, Quieto’) y “Yugnt himn” (‘Himno de la juventud’).

En la Brigada Papir

Con Avrom Sutzkever y otros, Kaczerginski se convirtió en parte de un grupo de trabajadores forzados designados por los alemanes para clasificar los tesoros culturales judíos en la organización YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut) y otros lugares. Conocida como la Brigada Papir (Brigada de papel), los miembros del grupo arriesgaron sus vidas para ocultar los artículos más importantes, llevándolos de contrabando al gueto o confiándoselos a conocidos no judíos. Kaczerginski era miembro de Fareynikte Partizaner Organizatsye (Organización de Partisanos Unidos, FPO) y, dado que el edificio de YIVO estaba ubicado fuera de los muros del gueto, participó en el contrabando de armas al gueto.

En septiembre de 1943, Kaczerginski, junto con Avrom y Freydke Sutzkever y otros miembros de la FPO, escaparon del gueto de Vilna (donde participó en el levantamiento) como parte de un grupo organizado de combatientes justo antes de su liquidación. Se unieron a una unidad partisana soviética en los bosques de Naroch, donde Kaczerginski luchó como partisano hasta la liberación en julio de 1944. Los libros de Kaczerginski describen la destrucción de Vilna, la lucha partidista y sus propias experiencias durante el período del Holocausto: Khurbn Vilne (La destrucción de Vilna, 1947), Partizaner geyen (Partisanos en movimiento, 1947) e Ikh bin geven a partizan (Yo era un partisano, 1952).

Salvar el yiddishkeit

Reconocido durante su vida como poeta y escritor, Kaczerginski dedicó gran parte de su tiempo después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial a recopilar canciones en yiddish del período previo a la guerra y canciones del Holocausto para salvar el yiddishkeit (el judaísmo ashkenazí en general y de los judíos tradicionales de habla yiddish de Europa oriental y central en particular). Como autor o editor de la mayoría de los primeros cancioneros posteriores al Holocausto, Kaczerginski fue responsable de la preservación de más de 250 canciones del Holocausto, la mayoría de las cuales aún se conocen. A pesar de la perdurable popularidad de muchos de sus propios trabajos y la importancia de su trabajo para los investigadores y activistas culturales yiddish, su temprana muerte lo ha llevado a su relativo anonimato.

Al participar en la reconquista de Vilna, Kaczerginski regresó con Sutzkever, Abba Kovner y otros sobrevivientes de la FPO para reconstruir la cultura judía y desenterrar los escondites ocultos de Brigada de Papel. Fundó el Museo de Arte y Cultura Judía de Vilna, más tarde conocido como el Museo Judío de Vilna, el primer museo judío posterior al Holocausto en Europa, con algunos de los materiales recuperados. Aunque el museo fue apoyado teóricamente por las autoridades lituanas y soviéticas, proporcionaron pocos recursos, no asignaron presupuesto a los organizadores y solo les dieron un antiguo edificio del gueto incendiado como sede. Tras el final de la guerra, en 1945, quedó claro que el trabajo de los voluntarios era incompatible con las prioridades de las autoridades soviéticas.

En 1946, después de partir de Vilna, Kaczerginski partió hacia Polonia, instalándose temporalmente en Łódź donde fue colaborador y editor del órgano de Po’ale Tsion. Allí volvió a casarse y fue empleado por la Comisión Histórica Central Judía. Kaczerginski había comenzado a trabajar como zamler (‘coleccionista’) de música judía en 1944, considerando que las canciones del gueto y del partido eran «la última voluntad y testamento de los mártires para las generaciones futuras» y dignas de conservación. Al carecer de una formación musical formal, Kaczerginski se memorizó cada canción y entrevistó a antiguos camaradas y otros supervivientes antes de que David Botwinik las transcribiera. Recopiló materiales del folclore del Holocausto, en particular canciones, y, de ese trabajo surgieron las colecciones Dos gezang fun vilner geto (La canción del gueto de Vilna, 1947) y Lider fun di getos un lagern (Canciones de los guetos y campamentos, 1948). Sus experiencias y decepciones en el período soviético se describen en Tsvishn hamer un serp: Tsu der geshikhte fun der likvidatsye fun der yidisher kultur in Sovyetn-Rusland (Entre la hoz y el martillo: hacia la historia de la liquidación de la cultura judía en la Rusia soviética, 1949; edición ampliada, 1950).

A raíz del pogromo de Kielce de 1946, un gran número de judíos polacos abandonaron el país, incluido Kaczerginski, que se instaló en París con su familia. Desde allí recorrió 17 campos de desplazadas en noviembre de 1947, dando conferencias a los sobrevivientes del Holocausto, recopilando nuevas canciones y deteniéndose en Munich para grabar varias piezas para la Comisión Histórica Judía. Durante este tiempo también escribió varias obras originales, incluyendo “Undzer lid” (‘Nuestra canción’) en homenaje a Hirsh Glick, y “S’vet geshen” (‘It Will Happen’), en conmemoración del ataque británico al SS Exodus. Su empleo en el Congreso de Cultura Judía de París le permitió visitar los Estados Unidos en 1948 para asistir a la Conferencia Cultural Judía Mundial, y aprovechó la oportunidad para dar conferencias en 30 ciudades diferentes antes de regresar a París.

Después de haber visitado Israel en 1950, Kaczerginski estaba entusiasmado con la posibilidad de mudarse allí, pero decidió llevar a su familia a Buenos Aires, luego de una oferta de trabajo del Congreso Cultural Judío, por lo que se hizo muy prominente en los círculos culturales judíos como editor y orador. Su repentina muerte en un accidente aéreo en 1954 provocó una gran tristeza, y un año después se publicó un volumen conmemorativo que incluía homenajes a su vida y algunos de sus manuscritos inéditos. Este hecho conmocionó al mundo de habla yiddish. Para Chaim Grade, su pérdida marcó “el final ineludible de la comunidad cultural yiddish del Viejo Mundo, ya diezmada y dispersa”.

El propio Kaczerginski se ha vuelto “en gran parte anónimo” y es poco conocido fuera de los círculos del idioma yiddish a pesar de la perdurable popularidad de muchas de sus canciones. A pesar de esto, se considera que fue tremendamente influyente: habiendo recopilado más de 250 canciones del Holocausto durante su tiempo como partisano, poeta y escritor, sus cancioneros son la fuente de la mayoría de las piezas sobrevivientes del género.

Canción Friling

Camino por el Ghetto solo y abandonado, No hay nadie que me cuide ahora.

¿Y cómo puedes vivir cuando tu amor ha sido tomado?

¿Alguien por favor me mostrará cómo? Sé que es primavera,

y el canto de los pájaros, y la luz del sol. Toda la naturaleza parece feliz y libre,

Pero encerrado en el gueto me paro como un mendigo, pido un poco de sol para mí.

Primavera, ¿de qué sirve la primavera ¿De qué sirve el sol

cuando no está? Primavera, brillas sobre mi

dolor, pero el mañana sigue siendo tan sombrío como el hoy.

La casa en la que vivíamos ahora tiene barricadas,

las ventanas están rotas y desnudas. El sol es tan feroz que las

Flores se han marchitado. Se marchitan en el aire invernal.

Cada mañana, cada noche tengo que pasar por delante de él,

ocultando mis ojos de la vista. El lugar donde me amaste

el lugar donde me besaste. El lugar donde me abrazaste tan fuerte.

Qué atentos, qué bondadosos los poderes celestiales

Para enviar la primavera tan temprano este año.

Por qué gracias por venir, veo que trajiste flores

¿Quieres que te dé la bienvenida aquí? Dicen que el gueto

es dorado y resplandeciente. Pero la luz del sol y las lágrimas me ciegan.

Ya ves, amada mía, que pronto empiezan a fluir

no te puedo sacar de mi mente.

Canción: “Tates, mames, kinderlekh” o “Barricadas”

Padres, madres, hijos, levantando barricadas,

Batallones obreros saliendo a las calles.

Padre se fue de casa temprano, a la fábrica se fue,

No volverá a casa con nosotros demasiado pronto.

Los niños saben bien la razón por la cual el padre no regresa,

Salió a la calle hoy y trajo consigo su arma.

Mamá también está en la calle, a vender algunas manzanas,

Dejando huérfanos en la cocina todas las ollas y platos.

No esperen cenar, les dice Khanele a los chicos

