La coalición de Bennett : ¿crónica de una muerte anunciada?

Emblemático el destino de la coalición que acaba de cumplir su primer año: pudo nacer gracias a que un partido árabe islamista -por primera vez en Israel- ayudó a Bennett-Lapid a formar un gobierno muy heterogéneo, de 61 diputados; y ahora podría caer porque diputados del propio partido ultranacionalista del primer ministro se niegan a votar con la coalición para prorrogar la legislación que garantice el apartheid en territorios palestinos de Cisjordania. Bennett hace malabarismo en la cuerda floja parlamentaria con una coalición gobernante integrada, desde junio de 2021, por ultranacionalistas religiosos de Yamina junto a militantes antisionistas musulmanes de Ra”am (Lista Árabe Unida, afiliada a la rama Sur del Movimiento Islámico), además de sionistas “progresistas” Meretz y el Laborismo.

Y emblemática es la crónica de su muerte anunciada desde el peso de irreconciliables contradicciones.

Primeramente, en abril la ecléctica coalición perdió su mayoría parlamentaria tras el abandono sorpresivo de la diputada Idit Silman, jefa de la formación Yamina del primer ministro Bennett. El muy publicitado encontronazo con el ministro de salud Horowitz, una semana antes de la renuncia de Silman (alegando la introducción de jametz con agentes leudantes en los hospitales), fue catalizador, no la causa real de la crisis política. Según Uri Misgav (Haaretz, 7 de abril), Silman pretextó una querella identitaria oponiendo “judaísmo versus israelidad”, al denunciar que el “carácter judío de Israel” no estaba siendo asegurado por una coalición “tref’. Y pese que había trabajado “por mantener la unidad política de la coalición”, su verdadera motivación es religiosa-etno nacional antiárabe: desgraciadamente, no puedo perjudicar a la identidad judía de Israel», indicó Silman en un comunicado. No extraña que, enseguida, Netanyahu la bendijo: «Idit, acabas de demostrar que lo que guía tu comportamiento es la identidad judía de Israel, la tierra de Israel, y te recibo de nuevo en el campo nacional», le dijo en un video.

Simétrica, pero inversamente, también la diputada palestina israelí de Meretz Ghaida Rinawie Zoabi prioriza tópicos identitarios árabes: primero al votar contra un proyecto de ley sobre el reclutamiento a Tzahal de ultra ortodoxos; después al protestar por otro proyecto de ley de la coalición que restringe la unificación familiar de palestinos casados con israelíes; finalmente, Zoabi votó contra la reanudación de la vigencia de legislación colonial en los territorios, en vigor desde 1967, que el Parlamento prorroga cada cinco años. Regula nada menos que el sistema de apartheid impuesto a los palestinos, además de garantizar la identidad judía de los colonos israelíes en los territorios conquistados. Pero Tzhal prefiere la aséptica nomenclatura en hebreo de la latina «occupatio bellica» (B.Michael, “El Estado de Israel contra la «ocupación» Haaretz, 6.6.2).

La parlamentaria de Meretz renunció a los cargos en la coalición, pero se niega a dejar su escaño: «Voté contra la ley para extender la vigencia de las así llamadas regulaciones de emergencia en Cisjordania. Es mi deber estar en el lado correcto de la historia al no dar legitimidad a la ocupación, apoyando el derecho básico del pueblo palestino a establecer un Estado junto al Estado de Israel”, declaró Zoabi,

Otro diputado de Meretz, Mazen Ghanayim,votó en contra junto con Rinawie Zoabi, mientras que cuatro parlamentarios se ausentaron en la primera lectura, tres de Raam al igual que Idit Silman, de Yamina, quien ya había renunciado a la coalición semanas atrás.

Lealtades étnicas e identitarias y crisis política

Sin dudas, lealtades étnicas e identitarias juegan un rol decisivo en la actual crisis política de la coalición, tanto por diputados árabes de la izquierda sionista como entre diputados rebeldes palestinos israelíes islámicos. Así, Abu Mansur no logra impedir que vote en contra uno de sus diputados, Mazen Ganaim, de Ra’am, emulando la conducta de Ghaida Rinawie Zoabi. En resumen, fracasó la votación para prorrogar la vigencia de la legislación “provisional” que extiende desde 1967 los derechos civiles israelíes a cerca de 450.000 colonos en territorios palestinos: 58 votos en contra frente a 52 a favor.

El bloque de posición, integrado por el Likud y partidos nacionalistas religiosos comprometidos desde siempre con el apartheid en los territorios, exhibió la hipocresía política de su jefe populista: por primera vez, el bloque de Netanyahu estuvo dispuesto a traicionar su ideología votando en contra de prorrogar las regulaciones del apartheid: el designio de derribar a la coalición de Bennett-Lapid- Mansur Abbas-Zoabi olvidaría la traición. “Netanyahu y sus amigos han abandonado a los colonos”, acusó el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, quien vive en un asentamiento al sureste de Belén. Cínica y maquiavélicamente, el dedo acusatorio del bloque populista de derecha y fundamentalistas ortodoxos apuntaba solamente a los diputados árabes de los “partidos traidores”, esas “quinta columnas” en la Meretz izquierdista y los islamistas de Ra’am.

Una vez más, la política fundamentalista de la derecha israeli azuza el fantasmagórico peligro que acecharía a “la identidad judía israelí” de los colonos en Judea y Samaria .Y una vez más el fin justifica los medios, el fin fin justifica los medios, exactamente igual tanto para la derecha conspirativas como para los parlamentarios de Meretz y el Laborismo, quienes creen que “el anti Bibi” todo lo justifica en política.

Frustración y rabia del electorado árabe

La frustración y rabia del electorado árabe respecto al actual gobierno de Bennett, que suponía poder comprar su adhesión política solo con millonarios presupuestos, fue recientemente cuantificada por una diputada de la Lista Árabe Unificada. Según estadísticas de Betzelem, durante el año del actual gobierno, fueron muertos 102 palestinos por fuerzas de seguridad de Ejército y policía; 640 palestinos continúan bajo arresto sin proceso alguno, además 570 edificios de viviendas fueron destruidos en los Territorios Ocupados. Y según datos de Shalom Ajshav, 7.292 unidades de viviendas han sido programadas en Cisjordania y fueron licitadas 1.550 unidades adicionales. También, el gobierno continúa el plan de construcción de 3.500 casas en Jerusalén Este (MK Aida Touma-Sliman , Haaretz, 8.6.22, p.11).

Asimismo, el Gobierno hace oídos sordos a las protestas internacionales de la Unión Europea que condenó el fallo judicial en Israel aprobando el desalojo «por razones militares» de más de mil ciudadanos palestinos en Cisjordania para instalar un campo de prácticas de tiro.

A pesar de su apoyo general a la solución de Dos Estados, los israelíes palestinos están bastante divididos sobre el destino del gobierno de Bennett. Por un lado, la coalición gobernante disfrutó del apoyo en la Knesset de Ra’am. Su líder, Mansour Abbas, declaró a la periodista Rina Matsliah en TV Canal 12 que “no permitirá la disolución de este gobierno, incluso si recibo un compromiso de Netanyahu para estar en su coalición después de las elecciones”. Abbas y sus partidarios afirman que hasta el 68% de los palestinos en Israel aprueban la participación de Ra’am en el gobierno. Aunque las afirmaciones de Mansour Abbas suenan egocéntricas y exageradas, según una encuesta de la Universidad de Haifa recordada por la periodista, el 32% restante del público palestino en Israel no apoya al gobierno de Bennett, al cual califica como la coalición más racista en la historia de Israel. Otros miembros palestinos de la Knesset se negaron a unirse a la coalición y no les importa verla colapsar. De hecho, los miembros de la rival Lista Árabe Conjunta de Ayman Odeh, Ahmad Tibi, Aida Touma-Sliman y Sami Abu Shahadeh, han instado a Abbas y sus colegas de Ra’am a retirarse de la coalición para dejar de legitimar sus políticas antipalestinas.

Conforme a una encuesta en diciembre de 2021, realizada por el Programa Konrad Adenauer para la Cooperación Judío-Árabe en el Centro Moshé Dayan de la Universidad de Tel Aviv, el sector árabe-israelí está menos que entusiasmado con el desempeño hasta ahora del gobierno de Bennett-Lapid, La mitad (51%) de los encuestados siente que la coalición actual no durará cuatro años completos hasta las próximas elecciones. La mayoría (56,2%) opina que Ra’am debería exigir un cargo ministerial en el Gobierno (ministro o viceministro) en lugar de simplemente ser parte de la coalición. Solo el 14,4% apoya la decisión de Ra’am de unirse a la coalición sin exigir un cargo ministerial y el 15,5% está convencido que no debería haberse unido a la coalición en absoluto. Una gran mayoría de los encuestados (71,4%) apoya la idea de que la Lista Conjunta (Hadash, Ta’al y Balad) incorpore a Ra’am.

Remolinos políticos en la coalición gobernante

Ahora bien, el problema político más acuciante no acecha desde los apoyos árabes porque la coalición está haciendo agua desde adentro, y ahoga en sus numerosos remolinos políticos la minúscula base partidaria de Naftali Bennett. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, el viceministro Avir Kara y el diputado Nir Orbach, todos ellos del partido Yemina del primer ministro, también amagan marcharse. Orbach lanzó su primer ultimátum en el que amenazaba desertar si Bennett no aprobaba la construcción de más unidades de asentamiento y se comprometía a no evacuar el asentamiento ilegal Eviatar, aprobado en febrero pasado por el exfiscal general Avichai Mandelblit y acordado por Bennett, Shaked y el ministro de Defensa Benny Gantz.

Shaked, Orbach y Kara han dado un paso atrás después de las promesas de nuevas unidades de asentamiento, pero Orbach aún no ha retirado su ultimátum, mientras negocia entrar en el gobierno alternativo que prepara Netanyahu. Si no quisiera enfurecer al presidente estadounidense Joe Biden durante su anunciada visita a Israel, Bennett podría congelar su aprobación de nuevas unidades de asentamiento en Jerusalén. Pero se abstendrá, porque en la actual crisis podría empujar a Orbach a abandonar la coalición.

El segundo ultimátum fue lanzado por Orbach el martes 14 de junio al conminar al primer ministro a lograr una votación positiva en la Knesset hasta el 1 de julio, para hacer pasar la legislación que regula el apartheid en los territorios. Orbach tiene el respalado de otros tres diputados dispuestos a desertar de la coalición, mientras deja trascender que Netanyahu ya le ofrece un ministerio en el futuro gobierno.

La impotente respuesta de Bennett a la ofensiva contra su gobierno desde adentro está expresada en la Carta Pública, de 27 páginas, en que se desentiende de las críticas a la política económica que afecta a las clases medias en materia de vivienda y carestía de la canasta familiar. Bennett se consuela imaginando ingenuamente una “mayoría silenciosa” que lo apoya; en sus propias palabras: «Si no queremos ir hacia atrás, debemos actuar. Esta carta es un llamamiento a la acción», enfatizó Benet en su misiva, donde fantasea que «la mayoría silenciosa» está «satisfecha» con la existencia de «un gobierno tranquilo y funcional».

Algunos comentaristas incluso critican el lenguaje en algunos tramos de la extensa Carta Pública porque torpemente también ataca por extensión a sefaradíes y orientales dentro del bloque de partidarios de Netanyahu, a quienes responsabiliza por las “maniobras conspirativas” para derrocar a su gobierno.

No obstante, ni una palabra dice el primer ministro sobre candentes temas económicos populares como la suba de la vivienda, que afecta a más de dos millones de inquilinos que obviamente forman parte de la imaginada “mayoría silenciosa”, porque acusan al gobierno de no cumplir las promesas electorales.

Cara y cecas de la moneda israelí

El ministro de Finanzas Liberman se jacta de que el gobierno hubo logrado aprobar el presupuesto y de haber conseguido llegar a déficit cero. A tales efectos, la publicidad oficial en los medios gira en torno a los impresionantes logros económicos que, en verdad, no tienen precedentes. Tal es la masiva trasferencia desde el extranjero: el movimiento de capital hacia Israel comporta un aumento de la demanda de shekels, y, consecuentemente, su moneda nacional queda fortalecida: en 2021 trepó en un 20% frente al dólar. El año pasado, las inversiones directas a la economía israelí vía empresas tecnológicas privadas subieron a 25.000 millones de dólares, más del doble de la cifra de 10.000 millones de dólares de 2020, que en sí misma fue un récord. En la primera mitad de este año, ya han ingresado 14.000 millones de dólares. Si la tendencia persiste, se prevé que la inversión interna de este año superará el total del año pasado. El movimiento de capital hacia Israel comporta un aumento de la demanda de shekels y, consecuentemente, la moneda nacional queda fortalecida.

El ecosistema de alta tecnología le ha posibilitado a Israel recuperarse rápidamente de la pandemia, generando nuevos puestos de trabajo y una veloz recuperación económica. Las start-ups israelíes ocupan el primer lugar en materia de ciberseguridad; y son también las primeras en el terreno agrícola (AG Tech), la medicina “hightech” (MedTech), e incluso –asombrosamente– disputan la primacía en la Inteligencia artificial (AI) con las chinas y las estadounidenses. Más aún, en el último año firmas de start up israelíes incluso han comenzado a comprar otras start-ups a escala global, tanto en EE.UU. como en Europa, o la República Popular.

Estos deslumbrantes éxitos macroeconómicos, sin embargo, no explican por qué la clase media y sectores populares están descontentos con el gobierno así llamado Shinu (“del Cambio”). No solo el paro de maestros a nivel nacional lleva meses sin conseguir aumento y mejoras salariales. Los precios de la vivienda en Tel Aviv aumentaron un 14% en el primer trimestre de 2022, según el Instituto de Bienes Raíces G City de la Universidad Reichman, mientras que el precio promedio nacional de una casa en Israel, en el primer trimestre de 2022, aumentó el 3,4%.

Hasta marzo, los precios de la vivienda en Israel continuaron aumentando, más del 16.5% interanual y del 2% entre febrero y marzo: fueron los aumentos más pronunciados en una década. El continuismo de la política económica neoliberal a ultranza es una evidencia: “el gobierno tiene las mismas políticas que han estado vigentes durante más de diez años”, dijo Aarón Krasner, jefe de Anglo Mortgages, con sede en Jerusalén, a The Times of Israel. La población sigue creciendo más rápido que la oferta de viviendas en Tel Aviv, la sexta ciudad más cara del mundo, (el año pasado ocupaba el séptimo puesto).

La polarización en sectores de la economía y las diferencias de salario en Israel se acentuó durante el último año. El sector de alta tecnología de Israel representó más de la mitad de las exportaciones totales del país. Según el reciente informe de la Autoridad de Innovación de Israel («El estado de la alta tecnología 2022”) la alta tecnología representó el 54% de todas las exportaciones de Israel en 2021. El informe muestra que más de uno de cada 10 trabajadores, aproximadamente 362.000 personas, ahora están empleados en alta tecnología.

En contraposición, el Ministerio de Finanzas y los sectores de empleadores se oponían a propuestas de aumentar con equidad el salario mínimo, el cual no se toca desde el año 2017. Tampoco se actualizan desde hace años las asignaciones a la vejez del Seguro Social.

La performance de la Histadrut es lamentable, exige el aumento del salario mínimo en dos o tres cuotas durante los próximos dos años. Pero los opositores sostienen que una suba de salarios aumentará la tasa de desempleo, y perjudicará la reinserción laboral de muchos trabajadores jóvenes que se quedaron sin trabajo durante la pandemia de coronavirus.

Finalmente, la iniciativa de aumentar el salario mínimo fue presentada con éxito por el bloque opositor del gobierno, apenas se logró un aumento mendaz del 13,2% durante los próximos tres años, de tal modo que de 5.300 shekels el salario mínimo se elevará gradualmente hasta los 6.000, pero “tendría en cuenta el estado del mercado laboral y las limitaciones presupuestarias” (sic). Pese que la votación fue insignificante (23 votos a favor y 4 en contra en la Knesset ), esto asestó otro duro golpe político a la acosada coalición gobernante. Los legisladores del Partido Laborista, y de Meretz -que abandonaron el plenario- se desprestigiaron completamente.

Pájaro de mal agüero y de duelo

Al finalizar estas líneas, la prensa y medios locales difunden pronósticos muy agoreros: disolución de la Knesseth, nuevas elecciones o, en su defecto, formación de una coalición nueva liderada por Netanyahu. Hay consenso en la opinión pública israelí de que la crisis política acortaría los días ya contados de un gobierno dividido, que ha perdido no solo la mayoría parlamentaria, sino que ve cómo los propios partidarios de la coalición votan en contra.

Lamento concluir este artículo como pájaro de mal agüero, pero me quitan las esperanzas la fragmentación sectaria de lo que queda en la izquierda israelí y, asimismo, en la arena política árabe. Por un lado, el laborismo es incapaz siquiera de proponer un alineamiento alternativo junto con Meretz y grupos de centro para hacer frente al reflujo incontenible de la extrema derecha conspirativa de Netanyahu; pero, por otro lado, el sionismo de izquierda se resiste a comprender el profundo proceso de “palestinización” de los árabes israelíes, quienes no están dispuestos a escindir de su ciudadanía israelí la nacionalidad y el destino del pueblo palestino, que lucha contra el colonialismo civil-militar hebreo.

Recíprocamente, el liderazgo e intelectuales palestinos exigen solamente para su pueblo el legítimo derecho de existir de un Estado nacional palestino, pero se niegan a aceptar la soberanía sionista del vecino Estado judío; más aún: condicionan la reconciliación histórica de ambos pueblos a que los israelíes gocen solo de derechos democráticos de ciudadanía y que renuncien a las aspiraciones nacionales del pueblo judío.

Ninguna coalición multisectorial contra el populismo de la derecha neoliberal del Bibismo y de sus aliados fundamentalistas y protofascistas sobrevivirá crisis políticas internas; peor aún, si diputados de la izquierda y árabes que rechazan de plano la ocupación colonial pretenden sostener “por razones tácticas” la legislación que legaliza el apartheid.

Pese a éxitos como el control de la pandemia, la recuperación de la economía y el deshielo diplomático con países islámicos, ninguna coalición con árabes será posible si la policía reprime a manifestantes palestinos en Jerusalén durante el mes de Ramadán y se siguen autorizando marchas provocativas con banderas de decenas de miles de ultranacionalistas judíos por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja.

Coda

Voy terminando mi artículo justo en los tristes momentos cuando están diciendo el Kadish al gran escritor A. B. Yeoshua, muerto hace tres días. Este valiente y lúcido escritor israelí tuvo el coraje cívico y la heterodoxia ideológica necesarios para hacer pública su última convicción. Preocupado por la identidad judía en su patria, el talentoso intelectual escribió en 2018 un ensayo-testimonio, verdadero testamento político. Allí confesaba su esperanza de que el porvenir del sionismo estaría mucho más asegurado en un solo y compartido Estado democrático israelí-palestino. También él se convenció de que la solución de Dos Estados había sido frustrada.

Pese a sentirnos huérfanos por la muerte del impar intelectual israelí, la valiosa obra literaria y de pensamiento crítico de A.B. Yeoshúa es su inescindible legado para la reconciliación nacional entre ambos pueblos enfrentados, y va a acompañarnos siempre a honrar su memoria.