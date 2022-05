Abraham Sutzkever, el poeta en lengua Yiddish

Abraham (Avrom) Sutzkever fue un aclamado poeta yiddish, de quien The New York Times escribió que Sutzkever fue «el mayor poeta del Holocausto «.

Nació en Smorgon, ahora Smarhoń, Bielorrusia, una pequeña ciudad industrial al sureste de Vilna, en 1913. Pasó su primera infancia en Omsk, Siberia, donde sus padres se refugiaron de los ejércitos alemanes invasores durante la Primera Guerra Mundial. Tras la muerte de su padre, la madre de Sutzkever, Rayne, reasentó a la familia en Vilna en 1921. Sutzkever asistió a los jeders locales y a la escuela secundaria judía polaca Herzlia, escuchó clases universitarias de literatura polaca y un amigo le presentó la poesía rusa. Sus primeros poemas fueron escritos en hebreo.

Sutzkever publicó su primer artículo en la revista de la organización de exploración judía Bin. En 1933, se convirtió en parte del grupo de escritores y artistas Yung-Vilne, junto con sus compañeros poetas Shmerke Kaczerginski (de quien hablaremos en un próximo artículo), Chaim Grade y Leyzer Volf. Ese año también se mudó a Varsovia. Se casó con Freydke en 1939, un día antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su volumen inaugural, Lider (Poemas), fue publicado por el Yiddish PEN Club (1937); una segunda obra, Valdiks (Del Bosque), lo seguiría en 1940.

Después de la invasión alemana en junio de 1941, Sutzkever y su esposa Freydke fueron llevados al gueto con otros judíos de Vilna. Bajo la cobertura del trabajo forzado, Sutzkever introdujo armas de contrabando en el gueto y ocultó libros y manuscritos judíos raros de la colección YIVO de Vilna, que descubrió después de la guerra. Sus esfuerzos no fueron en vano; miles de volúmenes y documentos sobrevivieron y finalmente fueron reclamados en la década de 1990 por el Instituto YIVO de Investigaciones Judías en Nueva York.

Escribió poesía en condiciones extremas; en ella describió varios roces con la muerte, los asesinatos de su madre y su hijo recién nacido, la resistencia cultural y clandestina, y eventos y personalidades del gueto. Su largo poema «Dos keyver-kind» (El niño de la tumba) escrito para su hijo recién nacido asesinado, recibió un premio literario de la Unión de Escritores del Ghetto en 1942, y su poema «Unter dayne vayse shtern» (“Bajo tus estrellas blancas”) es una de las canciones más bellas que se crearon en el gueto de Vilna. Fue musicalizada por Avrom Brudno. En ella, el autor se dirige directamente a Dios, expresa la agonía de su situación y pide ayuda.

Como la vida en el gueto se tornó cada vez más complicada y la realidad de la ‘Solución Final’ se hizo más y más difícil de negar, las actividades de los partisanos clandestinos se intensificaron. Sutzkever se involucró en muchos actos de resistencia. En la lucha por construir armas para utilizar en contra de sus opresores nazis, por ejemplo, él y unos amigos robaron plomo de una imprenta y lo fundieron. “Fundimos las palabras en balas de plomo. Vertimos el metal fundido como nuestros antepasados alguna vez en el templo vertieron aceite en las menorot de oro”. El 12 de septiembre de 1943, él y su esposa escaparon a los bosques, y junto con el también poeta yiddish Shmerke Kaczerginski, Sutzkever luchó contra las fuerzas de ocupación como partisano. Se unió a una unidad judía y fue introducido de contrabando en la Unión Soviética. Los Sutzkevers escaparon en septiembre de 1943 con una unidad de la Organización Partisana Federada (FPO) y se unieron a un grupo partisano judío bajo el mando soviético en el bosque de Naroch.

La admiración por sus poemas sacados de contrabando del gueto por un mensajero lituano llevó al Comité Antifascista Judío de la URSS a implorar al Kremlin que lo rescatara. En marzo de 1944, Sutzkever fue transportado en avión a Moscú, donde sirvió como testigo sobreviviente de la destrucción de los judíos polacos. Allí nació su hija Rina. El poema narrativo de Sutzkever de 1943, Kol Nidre, llegó al Comité Antifascista Judío en Moscú, cuyos miembros incluían a Ilya Ehrenburg y Solomon Michaels, así como al futuro presidente exiliado de la Lituania Soviética, Justas Paleckis. Sutzkever se convirtió en miembro del Comité y participó en su mitin de abril de 1944. El perfil del poeta de Ilya Ehrenburg en Pravda (29 de abril de 1944) fue uno de los primeros avisos oficiales soviéticos del Holocausto.

Sutzkever se hizo amigo de miembros de la intelectualidad yiddish soviética y testificó en nombre de los judíos rusos en los juicios de Nuremberg, declarando contra Franz Murer, el asesino de su madre y su hijo. Poco después de la guerra, con un clima cada vez más hostil en la Rusia estalinista, la pareja se fue a Francia y luego a Israel. Allí Sutzkever se enteró de las purgas estalinistas, que le costaron la vida a muchos escritores y artistas judíos quienes, como él, apenas sobrevivieron al nazismo. En Tel Aviv, fundó la revista literaria trimestral Di goldene keyt (La Cadena Dorada), siendo su editor hasta su cierre en 1995.

A la poesía de posguerra y la influencia editorial de Sutzkever se les atribuye el estímulo de un renacimiento de la creatividad yiddish en Israel y más allá. Su poesía se traslada de Europa a la Tierra de Israel: el poeta responde al paisaje natural de su nuevo entorno, convirtiéndose simultáneamente en depositario del anhelo judío. Contrariamente a la intimidad de la mayor parte de sus versos, Sutzkever también asumió un papel público, llevando a comunidades judías remotas el mensaje de que el idioma y la cultura yiddish continuarían prosperando.

En sus primeras obras, Sutzkever transformó su infancia en un mito poético de los orígenes en el que un nuevo “Abraham” siberiano descubre su afinidad con las fuerzas creativas de la naturaleza. Si bien no es explícitamente religioso, el poeta afirma: «En todo, me encuentro con una astilla / del infinito» (1938). Aunque los críticos locales desconfiaban de él antes de la guerra porque parecía no escribir con un sentido de urgencia social, la insistencia de Sutzkever en el poder inmutable de la poesía resultó invaluable en el gueto como medio para expresar la esencia trascendente de los eventos temporales. La madre muerta asegura a su hijo: “Si te quedas / yo seguiré vivo / como el hueso de la ciruela / contiene en sí mismo el árbol / el nido y el pájaro / y todo lo demás” (“Mayn mame” [Mi Madre ]; 1942). La poesía asume así la tarea de preservar toda la cultura que intervino en su creación. Sobre el virtuosismo de Sutzkever durante la guerra, su colega poeta Jacob Glatstein escribió: «Un impulso sádico del destino había ordenado al esclavo de la perfección que diera forma al caos más sangriento de todos los tiempos» (En tokh genumen; 1947). Paul Glasser del Instituto YIVO para la Investigación Judía en Nueva York lo llamó “el poeta judío más importante del mundo de la posguerra”. Se convirtió en un defensor público del yiddish, alentando a las comunidades judías de todo el mundo a no dejar morir el idioma.

Sutzkever surgió como un «poeta nacional», abordando grandes temas históricos en obras de escala épica mientras creaba versos contemplativos profundamente personales, a veces idiosincrásicos. La serie Lider fun togbukh (Poemas de un diario; 1974-1981), que se considera su obra maestra, fusiona la reflexión filosófica, la autobiografía y la observación en un Salterio moderno. A través de la elegancia formal y la rima magistral, transmite su imagen de un universo orgánico que reintegra lo que la historia ha desgarrado, incluidos los asesinados en Europa, de quienes llevan su memoria. Las obras de Sutzkever se han traducido al inglés, sueco, francés, hebreo, polaco y otros idiomas. Benjamin Harshav lo clasifica como “uno de los grandes poetas del siglo XX” (Harshav, 1991, p. 3).

En 1969, Sutzkever recibió el premio Itsik Manger de literatura yiddish. Tardíamente, en 1985, Sutzkever se convirtió en el primer escritor yiddish en ganar el prestigioso Premio Israel por su literatura. Freydke murió en 2003. Rina y otra hija, Mira, lo sobreviven, junto con dos nietos. Abraham Sutzkever murió el 20 de enero de 2010 en Tel Aviv, a la edad de 96 años.

Dos poemas:

Poema Unter Dayne vayse Shertern ((Bajo la blancura de tus estrellas)

(Gueto de Vilna 1942)

Bajo tu blanco cielo estrellado

Ofréceme tu mano blanca y pálida.

Todas mis palabras son lágrimas que fluyen,

Los pondría en tu mano.

Se ha ido el brillo de su brillo,

Visto a través de la morbosa vista del sótano –

Y ya no tengo mi propio espacio

Para reflejarlos de vuelta a usted.

Mi devoto Dios me sacrifico

Todo lo que poseo,

Como el fuego que sufro

Llena cada día ardiente que paso.

Solo en los huecos y sótanos

Con descanso mortal mis días comparto.

Corro más alto – sobre la aguja

¿Buscando donde estas, oh dónde?

Soy perseguido por seres fantasmas

Las escaleras y los patios también son buenos para mí.

Allí cuelgo una cuerda de arco rota –

Y te canto una vez más:

Bajo tu blanco cielo estrellado

Ofréceme tu mano blanca y pálida.

Todas mis palabras son lágrimas que fluyen,

Los pondría en tu mano.

Ejecución

(Ghetto de Vilna, 1942)

Cavo una fosa como se debe y ordenan

y busco consuelo en la tierra entretanto.

Un golpe de azada y aparece debajo

debatiéndose, patético, un pequeño gusano.

Mi azada lo corta y sobreviene un milagro:

el gusano partido se hace dos, se hace cuatro.

Otro corte de nuevo y ya son seis los gusanos,

¿y todos estos seres creados por mi mano?

Vuelve el sol entonces a mi ánimo sombrío

y la esperanza fortalece mi brazo:

sí un gusanito no se rinde a la azada,

¿es que eres, acaso, menos que un gusano?

