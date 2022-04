Siempre admiré a Mary Mc Carthy. Leer “El grupo” y su “Correspondencia con Hanna Arendt” fueron momentos de placer y perplejidad ante una escritura irónica y sutil cargada de un humor inteligente. Aunque pasaron veinte años, o más, recuerdo esta frase de la Correspondencia: “Es mejor estar en los brazos de una mujer que en sus manos” un concepto que hoy podría despertar la furibundéz de algunas feministas, pero las autoras lo incluyeron con cierta picardía en sus cartas. Descubrí a Mary Mc Carthy a fines de los 40 cuando leí su libro de cuentos “The company she keeps” traducido al “argentino” como “Mujer ¿en qué compañía andas?”, una deliciosa sátira sobre la petulante inteligentzia neoyorquina. Su relato “El hombre de la camisa amarilla de Brooks Brothers” me llevó directamente a esa tienda cuando por primera vez llegué a New York. No lo duden: me compré una camisa amarilla.

Siempre amaré y admiraré a Mary Mc Carthy, una apasionada por la cultura, la vida y sus propias cuatro bodas y, por suerte, solo sus tres divorcios y muchos talentos más. Hoy la rememoro por una extraña asociación de ideas. Estoy transitoriamente en Madrid, pero, como siempre, sigo con mucho interés y preocupación los avatares políticos argentinos y también los mundiales. Desde hace un tiempo me llamó la atención la creciente presencia del señor Javier Milei en la primera plana de todos los medios donde lo consideran una innovadora presencia política. Parece que el señor Javier Milei posee múltiples y sólidos conocimientos sobre cualquier tema. Hay quien lo considera un economista singular de temperamento explosivo, un polemista imprevisible y descalificador desinhibido, un hombre admirado por los jóvenes por su apabullante erudición y sus contundentes teorías.

Para otros el señor Milei es un enigma: habla en “difícil”, cita mucho a autores de impronunciable apellido.

Debo confesar que, aunque padecí (o me padeció) alguna universidad, acabo de descubrir que fui un pésimo alumno porque no logro entender sus ambiguos proyectos políticos y económicos, donde sobran los ruidos y escasean las nueces, aunque sospecho que Javier Milei es a la economía y a la política lo que Putin a Ucrania: primero hay que destruirla para luego reconstruir un proyecto impreciso que nunca llegará. O, tal vez, como es mi costumbre, nuevamente me equivoco.

Mi amigo Juan Cruz, una presencia imprescindible en el periodismo español, me iluminó el sábado con un artículo que publicó en el periódico Clarín. Recomiendo leerlo en este link que acompaña estas confesiones. El señor Milei se enorgullece, y con razón, de las clases y conferencias que pronuncia en el exterior, pero a veces (acabo de enterarme por Juan Cruz), se desvía un poco de su ruta para celebrar algunos encuentros menos inocentes. Voy a reproducir solo una parte del artículo de Juan Cruz mientras les recuerdo que Vox es un partido ultraderechista español, xenófobo, homofóbico, misógino, antiaborto, antidemocrático y, esencialmente cavernario, para no usar adjetivos menos sutiles.

Escribe Juan Cruz: “En Argentina el aliado de Santiago Abascal, el líder máximo de Vox, es el economista ultraliberal Javier Milei, “quien envió un mensaje grabado a Viva 21, la gran fiesta multitudinaria que Vox celebró en el recinto ferial de Madrid en octubre del año pasado… Es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, el manifiesto impulsado por Abascal para crear una ´alianza anticomunista` en América Latina”.

Me cuenta mi compañero Miguel González: “Milei también participó en febrero pasado en Bogotá en la primera reunión del Foro Madrid –la internacional ultra nacida de la Carta de Madrid–, con el objetivo expreso de hacer frente a la ´amenaza` que, para Vox y sus aliados, representa la candidatura del líder del pacto histórico, Gustavo Petro, a la presidencia de Colombia a las elecciones del 29 de mayo”.

En esa internacional que se abre paso en América figuran el brasileño Bolsonaro, el ecuatoriano Lasso, la peruana Keiko Fujimori, el colombiano Álvaro Uribe o el candidato chileno José Antonio Kast, “sin olvidar al también exmandatario colombiano Andrés Pastrana, que participa en varios actos de Vox a pesar de presidir la Internacional Democrática de Centro (IDC), la organización de la que forma parte el Partido Popular español. Esa formación ibérica tiene su espejo europeo. Dice Miguel González que a Marine Le Pen y a Mateo Salvini, que representan con su reagrupamiento nacional “una extrema derecha laica”, se le unen ahora los húngaros y los polacos, que tienen “una extrema derecha integrista católica”.

Tras este revelador texto de Juan Cruz vuelvo a Mary Mc Carthy y al título de su primer libro. Pregunto: Javier Milei ¿en qué compañía andas? En la Argentina tal vez no lo sepan, pero en Madrid todos conocen la verdades de Vox. Pregunto: ¿también son las tuyas? Alguien que se presenta como candidato a Presidente debe ser claro con respecto a su programa político, sea cual sea, porque es su obligación. Y no dudo que habrá gente que esté de acuerdo con tu programa y te votará, pero primero debes sincerarte para que todos sepamos si el ideario de Vox y tu pertenencia o semiclandestino romance con la ultraderecha internacional se oculta tras ese bosque verbal en el que nos perdemos al escucharte. ¿Cuál es tu verdadero programa político y económico? ¿El de Vox y la ultraderecha a la que tanto te acercaste sin que trascendiera? Esperamos atentos tu respuesta. Y, por favor, que sea clara, directa y sin muchas citas.

* Economista, empresario, escritor y periodista. Cofundador de Periódico Nueva Sion, la revista Primera Plana y el diario La Opinión. Autor de los libros La Amenaza, Ultima Carta en Moscú y La Opinión Amordazada, entre otros.