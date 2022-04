Notas Relacionadas

Mario Ruschin es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público y tiene una extensa trayectoria comunitaria: fue tesorero en la DAIA (2015-18) y presidente de la Fundación Amigos de DAIA (2018-21). Presidente de la Comunidad NCI EMANUEL, por dos períodos; Secretario de la Fundación Judaica. Además, fue miembro de la Unión del Judaísmo Progresista de Latinoamérica – WUPJ Amlat- e integró el Board del World Unión for Progressive Judaism – WUPJ International-.

¿Cómo está integrada la agrupación UNA AMIA, qué instituciones la conforman?

UNA AMIA es un espacio comunitario integrado por Movimientos Sionistas, como Plural Jai, AMIA es de Todos, Jazon Arzenu, Meretz, Movimiento Sionista Independiente -MSI-, el movimiento conservador y el reformista, por instituciones religiosas como la Asamblea Rabínica o el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista y más de 40 instituciones deportivas, asistenciales, educativas y culturales, entre ellas Lamroth Hakol, Comunidad Dor Jadash (Murillo), Bet Hilel, Amijai, Nci-Emanu El, Barkojba, Arlene Fern, Benei Tikva, Kadima, Tzavta Centro Comunitario, Bet Am del Oeste entre muchísimas otras y por sobre todo por cientos de independientes que no se sienten representados por la actual conducción de la AMIA y confían en el consenso que conseguimos en estos años. Confían en UNA AMIA.

¿Cómo se va a expresar en la conducción de la AMIA, si accede a la presidencia?

Con respeto. Conociendo el abanico de ideas y colores del pensamiento de nuestra comunidad. Somos un pueblo basado en la diversidad, el pluralismo y la inclusión de todos los sectores. No vamos a vulnerar los derechos de ninguno de los sectores.

Pero siempre con el valor del respeto en primer plano por todas las corrientes religiosas. La AMIA es la casa de todos. De la comunidad. Es la institución madre y simbólicamente más representativa, debe estar por encima de las diferencias, trabajando por la unidad comunitaria.

Un elemento muy importante a destacar es la significativa presencia de mujeres en nuestra lista, en lugares expectables, lo que también se va a reflejar en la conformación de la Comisión Directiva.

¿Cuáles son las medidas, las que considera más urgente, para los 100 primeros días de gestión?

Una decidida suba del presupuesto en educación, para que las escuelas de la red vuelvan a tener prioridad, para que ningún chico que su familia quiera que transite la escolaridad judía se quede afuera

Un plan de acción para que los cementerios no sufran más profanaciones

Acercar al socio a la AMIA de una vez por todas, que se sientan parte con orgullo, vamos a ayudar uno a uno en lo que necesiten. Vamos a estar cerca, porque ese espíritu la conducción del BUR en estos 15 años la perdió.

Tenemos en nuestra plataforma más de 21 Propuestas

¿Cuáles son los desafíos que tienen la Amia para los próximos 5 y 10 años?

Volver a ser referencia. Liderar y coordinar. Hoy parece que es una institución más. No propone algo integral, no cumple con las misiones centrales porque la conducción del BUR no quiere hacerlo. Está concentrada en los aspectos religiosos. La asistencia social se maneja con Tzedaká o LeDor VaDor, en educación solo hicieron una campaña con la Federación de Escuelas Judías de la República Argentina -FEJA-. No cumplen porque no quieren hacerlo, no está en la naturaleza del BUR hacerlo.

Hablan en los videos los rabinos para ir a votar por el tema cementerios y Rabinato, dejando de lado la educación, la asistencia social… dicen que vamos a profanar la memoria de nuestros antepasados en Tablada cuando no se ocupan de cuidar las tumbas de las profanaciones y quieren echarles la culpa a los gobiernos… deben hacerse cargo y gestionar medidas concretas como cercos, alarmas, personal, garitas que son los recursos mínimos de cualquier cementerio o barrio cerrado.

En relación al tema Rabinato ¿cree que la Amia debe sostener un Rabinato Ortodoxo o tripartito Conservador y Reformista?

Tripartito y externo, me parece lo más sensato. El estatuto no dice que debe haber un Rabinato dentro de la AMIA. Y que cada socio toque la puerta que considere más cercano a su sentir. No es complicado me parece.

¿Qué proyectos tiene en relación a los espacios de judaísmo secular?

La misión es que vuelvan a sentir esa pertenencia que alguna vez tuvieron

Ayudar y participar de diversos programas es fundamental

¿Cómo sería el vínculo con el actual oficialismo, en especial con el BUR, en caso de un triunfo electoral y que UNA AMIA conduzca la Amia?

Correcta. Sincera y con respeto.

No vamos a vulnerar ni discriminar a ningún sector, creo que es uno de los mayores errores del BUR hoy en día.

¿Cuáles cree que son los 5 temas más urgentes que debe ocuparse la Amia y están desatendidos?

1. Educación

2. Asistencia social

3. Seguridad de los cementerios

4. Lejanía de los socios

5. Liderazgo comunitario

¿Cómo ligaría a los jóvenes con el quehacer comunitario en relación a la Amia?

Es una gran derrota de la actual conducción que en 15 años no tiene a los jóvenes de aliados. Todas las instituciones los tienen, hay que incentivar la relación con viajes, apoyo real, financiamiento de actividades, capacitación y formación de primera línea en Israel, Europa y EE.UU.

¿Por qué cree que es necesaria que exista una institución como la Amia?

Es clave la existencia de la AMIA. Es realmente importante en cuanto a la visión y la misión. En cuanto al liderazgo y la coordinación

El BUR en la conducción quedó con una mirada anticuada, poco creativa y sin la menor intención de innovar y tomar el liderazgo. No hay iniciativa y la AMIA tiene la posibilidad de volver a ser el centro de la vida comunitaria, con los socios cerca.

* Lic. Ciencia Política- Maestrando en Análisis, Gestión y Derecho Electoral.