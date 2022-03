Chagall y su pintura judía

Marc Chagall nació Moishe Shagal en una familia jasídica judía lituana en Liozna (famoso por ser el lugar de nacimiento de Shneur Zalman, el fundador del jasidismo de Lubavitch), cerca de la ciudad de Vitebsk (Bielorrusia, entonces parte del Imperio Ruso) en 1887. En el momento de su nacimiento, la población de Vitebsk era de unos 66.000 habitantes. La mitad de la población era judía.

Chagall era el mayor de nueve hijos. Su padre, Khatskl (Zachar) Shagal, era empleado de un comerciante de arenques, y su madre, Feige-Ite, vendía comestibles en su casa.

Cuando era niño, Chagall escribió: «Sentí a cada paso que era judío, la gente me lo hacía sentir». Durante un pogrom, Chagall escribió que «las farolas de la calle están apagadas. Siento pánico, especialmente frente a las ventanas de los carniceros. Allí se pueden ver terneros que aún están vivos junto a las hachas y cuchillos de los carniceros».

La mayor parte de lo que se sabe sobre los primeros años de vida de Chagall proviene de su autobiografía, Mi vida. En ella, él describió la gran influencia que tuvo la cultura del judaísmo jasídico en su vida como artista. Chagall relató cómo se dio cuenta de que las tradiciones judías en las que había crecido estaban desapareciendo rápidamente y que necesitaba documentarlas.

Educación artística

En ese momento, en el Imperio Ruso a los niños judíos no se les permitía asistir a escuelas o universidades regulares. Su movimiento dentro de la ciudad también fue restringido. Por lo tanto, Chagall recibió su educación primaria en la escuela religiosa judía local, donde estudió hebreo y la Biblia.

Le confió a su madre: «Quiero ser pintor», aunque ella aún no podía entender su repentino interés por el arte o por qué elegiría una vocación que «parecía tan poco práctica”. El joven Chagall explicó: «Hay un lugar en la ciudad; si soy admitido y completo el curso, seré un artista regular”. Para Chagall, este fue también su medio de «autoafirmación y expresión de principios». El espíritu jasídico fue la base y la fuente de alimento de su arte.

Carrera artística

Imperio Ruso (1906-1910)

En 1906 se trasladó a San Petersburgo, que entonces era la capital del Imperio Ruso y el centro de la vida artística del país con sus famosas escuelas de arte. Dado que a los judíos no se les permitía ingresar a la ciudad sin un pasaporte interno, logró obtener un pasaporte temporal de un amigo. Se matriculó en una prestigiosa escuela de arte y estudió allí durante dos años.

Entre 1908 y 1910, Chagall fue alumno de León Bakst en la Escuela de Dibujo y Pintura Zvantseva. Chagall permaneció en San Petersburgo hasta 1910, visitando a menudo Vitebsk, donde conoció a Bella Rosenfeld.

Francia (1910-1914)

En 1910, Chagall se mudó a París para desarrollar su estilo artístico. Chagall llegó de Rusia con «un don de color maduro, una respuesta fresca y desvergonzada al sentimiento, un sentido de la poesía simple y sentido del humor», comenta Robert Hughes.

Chagall estaba exaltado, embriagado, mientras paseaba por las calles y por las orillas del Sena. Todo en la capital francesa lo emocionaba: las tiendas, el olor a pan recién hecho por la mañana, los mercados con sus frutas y verduras frescas, los amplios bulevares, los cafés y restaurantes, y sobre todo la Torre Eiffel. Continuó pintando motivos judíos y temas de sus recuerdos de Vitebsk, aunque incluyó escenas parisinas, en particular la Torre Eiffel, junto con retratos.

Rusia y Bielorrusia soviética (1914-1922)

Como echaba de menos a su prometida, Bella, que todavía estaba en Vitebsk, pensaba en ella día y noche, y temía perderla, Chagall decidió aceptar la invitación de un destacado marchante de arte de Berlín para exhibir su obra, con la intención de continuar hasta Bielorrusia, casarse con Bella y luego regresar con ella a París. Llegó a Vitebsk, donde planeaba quedarse solo el tiempo suficiente para casarse con Bella. Sin embargo, al cabo de unas semanas comenzó la Primera Guerra Mundial, cerrando la frontera rusa por tiempo indefinido. Un año después se casó con Bella Rosenfeld y tuvieron a su primera hija, Ida.

En 1915, Chagall comenzó a exhibir su trabajo en Moscú, en un conocido salón, y en 1916 en San Petersburgo. Volvió a mostrar su arte en una exposición de Moscú de artistas de vanguardia.

La Revolución de octubre de 1917

Para entonces era uno de los artistas más distinguidos de la Rusia imperial y miembro de la corriente modernista, vanguardia que gozaba de especiales privilegios y prestigio como «brazo estético de la revolución». Aceptó un trabajo como comisario de artes de Vitebsk, luego se mudó a Moscú.

En Moscú le ofrecieron un trabajo como escenógrafo para el recién formado Teatro Estatal de Cámara Judía. Estaba previsto que comenzara a funcionar a principios de 1921 con una serie de obras de teatro de Sholem Aleichem. Para su inauguración, creó una serie de grandes murales de fondo.

La Guerra Civil Rusa continuó y la hambruna se extendió. Los Chagall consideraron necesario mudarse a una ciudad más pequeña y menos costosa cerca de Moscú. Después de pasar los años 1921 y 1922 viviendo en condiciones primitivas, decidió regresar a Francia para poder desarrollar su arte en un país más cómodo. En ese tiempo escribió su autobiografía.

Francia (1923-1941)

En 1923, Chagall abandonó Moscú para regresar a Francia. Allí comenzó a intentar pintar a partir de los recuerdos de sus primeros años en Vitebsk con bocetos y pinturas al óleo.

Chagall ilustró el Antiguo Testamento. Aunque podría haber completado el proyecto en Francia, usó la asignación como una excusa para viajar a Israel y experimentar por sí mismo la Tierra Santa. En 1931 Marc Chagall y su familia viajaron a Tel Aviv por invitación de Meir Dizengoff. Hughes destaca que Chagall se sintió como en casa en Israel, donde muchas personas hablaban yiddish y ruso. «Quedó impresionado por el espíritu pionero de la gente en los kibbutzim y profundamente conmovido por el Muro de los Lamentos y los demás lugares sagrados».

Para 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, había cumplido 66 años.

Después de que Alemania invadió y ocupó Francia, los Chagall ingenuamente permanecieron en la Francia de Vichy, sin saber que los judíos franceses, con la ayuda del gobierno de Vichy, estaban siendo enviados a campos de concentración alemanes. Al enterarse de ello y otras vejaciones, los Chagall finalmente se dieron cuenta del peligro que enfrentaban.

Después de la insistencia de su hija Ida, quien percibió la necesidad de actuar rápido, y con la ayuda de Alfred Barr, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Chagall se salvó al agregar su nombre a la lista de prominentes artistas cuyas vidas estaban en peligro y a quienes Estados Unidos debería tratar de rescatar. En abril de 1941, Chagall y su esposa fueron despojados de su ciudadanía francesa. Los Chagall se hospedaron en un hotel en Marsella donde fueron arrestados junto con otros judíos. Dejó Francia en mayo de 1941.

Estados Unidos (1941-1948)

Incluso antes de llegar a los Estados Unidos en 1941, Chagall recibió el tercer lugar del Premio Carnegie en 1939 por «Les Fiancés». Después de estar en Estados Unidos, descubrió que ya había alcanzado «estatura internacional”. A Chagall «le encantaba» ir a los barrios de Nueva York donde vivían los judíos, especialmente al Lower East Side. Allí se sintió como en casa, disfrutando de las comidas judías y pudiendo leer la prensa en yiddish, que se convirtió en su principal fuente de información ya que aún no hablaba inglés.

El 2 de septiembre de 1944, Bella murió repentinamente debido a una infección que no fue tratada debido a la escasez de medicamentos durante la guerra. Como resultado, Chagall dejó de trabajar durante muchos meses, y cuando reanudó la pintura, sus primeros cuadros se centraron en preservar la memoria de Bella.

Después de un año de vivir con su hija Ida, entabló un romance con Virginia Haggard. Esta relación duró siete años, y tuvieron un hijo, David McNeil, nacido el 22 de junio de 1946.

Regresó a Francia durante el otoño de 1947, cuando asistió a la inauguración de la exposición de sus obras en el Musée National d’Art Moderne.

Francia (1948–1985)

La hija de Chagall, Ida, sintiendo que su padre extrañaba la compañía de una mujer en su casa, le presentó a Valentina (Vava) Brodsky, una mujer de origen similar al suyo, judío ruso. Ella se convirtió en su secretaria y, después de unos meses, accedió a quedarse solo si Chagall se casaba con ella. El matrimonio tuvo lugar en julio de 1952.

En los años siguientes, pudo producir no solo pinturas y artes gráficas, sino también numerosas esculturas y cerámicas, incluidos azulejos, jarrones pintados, platos y jarras. También comenzó a trabajar en formatos de mayor escala, produciendo grandes murales, vidrieras, mosaicos y tapices.

En 1963, Chagall recibió el encargo de pintar el nuevo techo de la Ópera de París (Palais Garnier).

Estilos y técnicas de arte

En toda la obra de Chagall, durante todas las etapas de su vida, fueron sus colores los que atrajeron y captaron la atención del espectador. Durante sus primeros años, su rango estuvo limitado por su énfasis en la forma y sus cuadros nunca dieron la impresión de dibujos pintados. «Los colores son una parte viva e integral de la imagen y nunca son pasivamente planos o banales como una ocurrencia tardía”, decía.

Hay ciertos elementos en su arte que se han mantenido permanentes a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue su elección de temas y la forma en que fueron retratados. La constante más evidente es su don para la felicidad y su compasión instintiva, que incluso en los temas más serios le impide dramatizar. Los músicos han sido una constante en todas las etapas de su obra.

Temas judíos

Le dio a la sombría vida de los judíos jasídicos los «tonos románticos de un mundo encantado». Fue combinando los aspectos del Modernismo con su lenguaje artístico único, que logró captar la atención de críticos y coleccionistas de toda Europa. En general, fue su infancia viviendo en una ciudad de provincias bielorrusa lo que le proporcionó una fuente continua de estímulos imaginativos.

«El violinista en el techo», por ejemplo, combina un ambiente de pueblo campechano con un violinista como una forma de mostrar el amor por la música como algo importante para el espíritu judío.

Sin embargo, Chagall tuvo una relación compleja con el judaísmo. Por un lado, atribuyó el trasfondo cultural judío ruso como crucial para su imaginación artística. Como adulto, no fue un judío practicante, pero a través de sus pinturas y vidrieras, trató continuamente de sugerir un «mensaje más universal», utilizando temas tanto judíos como cristianos.

Vitrales

Una de las principales contribuciones de Chagall al arte ha sido su trabajo con vitrales. Este medio le permitió expresar aún más su deseo de crear colores intensos y frescos, y tenía el beneficio adicional de que la luz natural y la refracción interactuaban y cambiaban constantemente: todo, desde la posición en la que se encontraba el espectador hasta el clima exterior, alteraba el efecto visual.

En 1960 comenzó a crear vitrales para la sinagoga del Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Se decidió que las doce ventanas, que representan a las doce tribus de Israel, se rellenarían con vitrales. Chagall imaginó la sinagoga como «una corona ofrecida a la reina judía» y las ventanas como «joyas de fuego translúcido», escribió. En 1973, Israel lanzó un juego de 12 sellos con imágenes de los vitrales.

Últimos años y muerte

El trabajo final de Chagall fue una obra de arte encargada por el Instituto de Rehabilitación de Chicago. La maqueta de la pintura, titulada Job, se había completado, pero Chagall murió justo antes de que se completara el tapiz.

Su relación con su identidad judía fue «no resuelta y trágica», afirma Davies. Habría muerto sin los ritos judíos, si un extraño judío no se hubiera adelantado y recitado el kaddish, la oración judía por los muertos, sobre su ataúd. Chagall está enterrado junto a su última esposa Valentina «Vava» Brodsky Chagall, en el cementerio multiconfesional de la ciudad de artistas tradicionales de Saint-Paul-de-Vence, en la región francesa de Provenza. Falleció el 28 de marzo de 1985 en Saint-Paul-de-Vence, Francia a los 97 años.

Fuentes

