Notas Relacionadas

Primero que nada, preguntarte en qué ciudad vivís y cómo estás vos y tu familia.

Nací y vivo, precisamente en estos momentos sobrevivo, en la hermosa ciudad de Kharkov. Estoy bastante bien en comparación a la mayoría, ya que estoy escondida. Pero sé y veo lo que les pasa a otras personas. Llevo más de cinco noches durmiendo en el metro (subterráneo), ahí es donde están nuestras cosas. Tanto los voluntarios como los trabajadores del metro están muy cansados y haciendo mucho esfuerzo, pero no hay otra manera, necesitamos apoyarnos y ayudarnos mutuamente.

Mi madre vive en un área diferente, lejos del metro, así que durante el bombardeo, baja al sótano de la casa. Mi padre vive en Kiev, también se esconde en los sótanos.

¿Cómo están los y las jóvenes de Hashomer?

En lo que respecta a los chicos y las chicas del movimiento, estamos increíblemente unidos. Estamos en diferentes lugares, pero nos apoyamos los unos a los otros tanto como podemos. Una de las maneras en la que nos ayudamos es con información clara, nos mantenemos al tanto sobre los lugares en los que hay agua, comida e incluso gasolina.

Nuestro coordinador de Israel está constantemente en contacto con nosotros, no esperábamos tanta colaboración. Nos está ayudando a sacar a la gente del país, reubicar a esas personas en lugares seguros y también nos envían dinero para alimentos y medicaciones.

No quería dejar de mencionar todas las palabras de apoyo y videos que keinim (sedes del movimiento juvenil) desde otros países están haciendo para nosotros. Es muy importante saber que no estamos solos

¿Cómo se vivieron los días previos a la invasión de Ucrania?

Hasta la mañana del jueves 25 de febrero, todo estaba bien para mí, tenía planes para marzo y la primavera. Con lo que respecta al movimiento, estábamos planeando un gran seminario en Ken a finales de febrero sobre el Holocausto. ¿Quién hubiera dicho que no solo tendríamos que hablar de los horrores de la guerra, los asesinatos y la crueldad humana, sino experimentarlos?

¿Cuáles son las preocupaciones que tenés como joven ucraniana en el presente y cuales a futuro?

¿Qué me preocupa en el presente y en el futuro? Muchas cosas. Pero en primer lugar, estoy preocupada por mi vida y mi hogar. Los proyectiles caen en zonas residenciales, los civiles mueren en las calles. Las casas están siendo bombardeadas, la gente no tiene a dónde ir. La Plaza de la Libertad fue destruida, hay muertos y heridos.

Las piernas de una mujer fueron arrancadas por un misil, todo está filmado y el video está disponible. Cuando estoy en la fila para comprar comida, escucho las explosiones y pido que no caiga ningún proyectil cerca.

En el futuro, no sé qué es lo que va a pasar. Ahora sólo quiero permanecer con vida y sana de camino al almacén.

Te pido que le digas al mundo la verdad, la verdad sobre lo que tenemos que pasar. Esta guerra tiene que terminar.

Compartimos también la campaña de recaudación que se está haciendo desde Hashomer Hatzair Argentina para los/las/les. Integrantes de Hashomer Hatzair en Ucrania: https://ayudar.ar/hashomer-ucrania