Notas Relacionadas

La historia de esta fábrica comienza en 1944, cuando Oskar Schindler traslada desde Cracovia, Polonia la Deutsche Emailwarenfabrik, y con ella miles de esclavos judíos encargados de la producción de municiones. Esta empresa caducó al cabo de siete meses. En lo sucesivo, Oskar Schindler, transformará la fabricación inicial de municiones en la producción de todo tipo de objetos metálicos como platos, ollas, utensilios, etc., destinados al negocio con el Reich en su campaña bélica. El “giro” en la vida de Schindler y la corrupción en las jerarquías nazis fueron los factores necesarios para sobornar a los jerarcas y salvar a casi 1200 judíos, que fueron liberados el 10 de mayo de 1945 por el Ejército Rojo.

A dos horas y media desde Praga, en la región de Moravia, nos encontramos en Brněnec, un poblado donde funcionó la fábrica de Oskar Schindler, que actualmente sigue en pie, aunque bastante deteriorada. Pero antes descubriremos, a escasos 3 kilómetros, otro poblado: Březová nad Svitavou, un lugar también histórico ya que allí funcionó un bar al costado de la estación de trenes ,donde normalmente Schindler acudía durante las noches a jugar cartas. La fachada de este bar mira hacia las líneas de ferrocarril donde podríamos imaginar el panorama durante los años del nazismo. Esas serpenteadas líneas férreas del lugar, que nos recuerdan la dolorosa época de cuando miles de judíos eran transportados desde y hacia diferentes campos de concentración desde estos poblados.

Una historia no demasiado conocida

Consideraciones iniciales. La fábrica no está abierta al público (los portones de acceso al predio permanecen sellados) y no tiene, momentánemente un estatuto de “Memorial” en cuanto institución. Sin embargo, consideramos interesante la historia de este predio y en la medida que entendemos un Memorial como un lugar físico destacado por sus funciones en el pasado y/o por ser un espacio donde se conmemora (se hace memoria sobre algo), vimos la posibilidad de acercarnos más a esta historia, que no es demasiado conocida (inclusive por los mismos checos). Por otra parte, recordemos que Oskar Schindler nació en una localidad cercana, Svitavy, en 1908 (actualmente República Checa), ya que hay una tendencia generalizada a confundir sus orígenes.

Nuestra primera parada es en Březová nad Svitavou, para encontramos con el responsable del Proyecto Memorial de la fábrica de Schindler: Jaroslav Novak, quien nos relata la historia del bar donde reside con muchos objetos de la época; entre los más impresionantes, platos y cubiertos hechos en la fábrica de Schindler. Novak nos cuenta sobre el proyecto de la construcción de un espacio Memorial en lo que fue la fábrica por donde pasaron miles de judíos transportados desde Polonia y la necesidad de hacer un espacio educativo con fines pedagógicos sobre el Holocausto/Shoá para que los niños, estudiantes y personas interesadas en el tema puedan acercarse a la historia de la fábrica de Schindler.

Schindler: sus inicios y el giro en su vida

-Oscar Schindler: Podría haber tenido más… Podría haber tenido más, si tan solo… Podría haber tenido más…

-Itzhak Stern: Oscar, hay mil cien personas que están vivas gracias a ti. Míralos.

-Schindler: Si hubiera ganado más dinero… tiré tanto dinero, no tienes idea. Si tan solo…

-Stern: Habrá generaciones por lo que hiciste.

-Schindler: No hice lo suficiente.

-Stern: Hiciste mucho.

Spielberg, S. (1993) La lista de Schindler

Oskar Schindler, fue un hombre de negocios que, con el avance del nazismo y luego de su afiliación al partido, vio la posibilidad de amasar una fortuna a partir de la situación desfavorable de los millones de judíos internados en campos de concentración por toda Europa. Esta situación lo llevó a negociar directamente con los jerarcas nazis para generar un entendimiento mutuo en cuanto a comercialización de bienes y mano de obra esclava, dando ganancias a ambas partes.

En ese mismo contexto, vio la posibilidad de avanzar rápidamente en su carrera comercial debido al ambiente corrupto del nazismo. Sin embargo, la vida de Schindler cambiaría a partir de 1943 cuando su pensamiento dio un giro. A partir de ese año, casi la última y más cruel etapa de la Shoá, Schindler colaboró con la resistencia judía (desde su lugar) en el campo de trabajo de Plašov, en los suburbios de Cracovia. Hay indicios certeros de la distribución de fondos para las necesidades de la resistencia clandestina.

La etapa decisiva llegaría en el otoño de 1944 cuando ya se veía la derrota del nazismo en la guerra y se decide el cierre de su fábrica. En ese momento, convence y soborna a los oficiales nazis para transportar a la mayor cantidad de prisioneros judíos al campo de trabajo en Brněnec, Moravia. Solamente pudo asegurar el transporte de casi 1200 prisioneros desde Polonia. Luego, Schindler -desposeído de todo- huyó con su esposa a la zona de ocupación estadounidense con una carta firmada por sus ex prisioneros donde daban fe de su ayuda en medio de la Shoá.

Tras la guerra, Schindler fue perseguido por crímenes de guerra en la atmósfera totalitaria de Checoslovaquia, pero luego, en un mundo más democrático, fue celebrado como un salvador. El resto de su vida vivió de la ayuda material de los judíos rescatados, pero nunca volvió a ser un hombre de negocios, como lo demuestran sus intentos en vano tanto en Argentina como en Alemania. Luego de su muerte en 1974, fue declarado Justo entre las Naciones junto a su esposa Emilie, y su tumba está en un cementerio protestante en el monte Sion en Israel. Podemos observar la relevancia de la ayuda que brindó a los casi 1200 judíos prisioneros, en cuanto es el único nazi declarado Justo entre las Naciones, título que se otorga a las personas que durante el nazismo salvaron judíos.

Un ambicioso proyecto pedagógico para las futuras generaciones

El proyecto memorial de esta fábrica contendría en el futuro una réplica de los cimientos originales del campo de concentración, incluidas las torres de vigilancia con los porteros y las instalaciones de la fábrica, el hospital y el campo con los prisioneros. En su interior contendría la historia de Oskar Schindler y la de los prisioneros salvados por él, incluyendo, por supuesto, la historia del Holocausto / Shoá. Sin embargo, esto es solo un proyecto y, como tal, está en vistas de concretarse, aunque los fondos representan uno de los mayores obstáculos.

Diariamente, caminamos entre espacios o lugares que tuvieron un papel decisivo en la historia, esta fábrica es uno de ellos y representa un claro ejemplo de arquitectura memorial. Este campo de trabajo significó para miles de judíos la única posibilidad de seguir con vida. Sin embargo, el aspecto actual de esta fábrica interpela sobremanera al espectador que tiene la vista agudizada en los eventos del pasado o se interesa en el devenir de la historia a partir de las condiciones en las que se encuentra. Y esto, en la arquitectura memorial o en cualquier otro tipo de arquitectura, también “significa algo”.

La fábrica de Schindler representa un párrafo más de otro capítulo sobre el Holocausto / Shoá. Se trata de una historia menos difundida en relación a la ocupación nazi en Checoslovaquia, una deuda con la historia inclusive (como dijimos antes) para los checos.

Este proyecto memorial no solo se fundamenta en sus fines educativos y la necesidad de mantener a salvo el edificio, sino y sobre todo, fortalecer la memoria y difundir el pasado de este lugar, uno de los pocos campos donde los judíos no se ejecutaban.