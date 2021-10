Notas Relacionadas

Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural declaran:

Esta es una causa con bases en el ámbito político nacional que se intenta dirimir en la justicia, siendo iniciada durante el ejercicio del gobierno anterior conformado por una coalición opositora a la firmante del Memorándum. Tal decisión política, inexcusablemente encuadraría dentro de las decisiones políticas no judiciables, ya que el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional.

La DAIA tiene un amplio campo de actuación en materia de defensa de los derechos humanos, de defensa de la Comunidad Judía frente al antisemitismo y de diecisiete colectivos vulnerables.

La DAIA no debe ser vehículo, de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional, la que lamentablemente, en las últimas décadas se dirime, frecuentemente, en ámbitos judiciales, lo que debilita a ese Poder de la República y a la democracia en su conjunto.

Por tales razones, consideramos que la DAIA no tiene que apelar dicha resolución y debe desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte.