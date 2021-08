Dulzura secular en Rosh Hashaná

Comer una manzana bañada en miel en Rosh Hashaná es una ceremonia judía estrictamente secular. No aparece en fuentes religiosas. Dios no endulzó el primer día del mundo comiendo una manzana en miel. El Talmud habla de la costumbre de comer verduras y frutas en Rosh Hashaná, pero no menciona ni la manzana ni la miel. Incluso en la Halajá, el mandamiento de la fruta con miel no aparece. En fuentes religiosas posteriores, como Maimonides y Rashi, no hay registro de dicha ceremonia. De hecho, solo cuando las personas se sintieron libres de la religión es cuando eligieron comenzar el año con un sabor dulce en la boca.

La costumbre de comer una manzana con miel en Rosh Hashaná probablemente comenzó en los judíos alemanes en el siglo XIII o XIV. La relativa tranquilidad y apertura de este período permitió el desarrollo de la cultura yiddish y el diálogo cultural con los cristianos alemanes, de quienes probablemente adoptaron esta costumbre. A medida que la comunidad judía alemana se convirtió en un elemento central de los judaísmos europeos, esta costumbre de comer una manzana bañada en miel en Rosh Hashaná se extendió al resto de las comunidades judías de Europa y de todo el mundo. Independientemente e incluso en contraposición del establecimiento rabínico.

La primera fuente que se relaciona con la costumbre de comer una manzana con miel en Rosh Hashaná la encontramos en el libro de Miganim MiHaril del rabino de Yaakov Ben Moshe Mulin (1360-1427). Según Ben Moshe Mulin, esta costumbre existe ya durante varias generaciones y en la mayoría de las comunidades judías que él conocía, por lo que recomienda no oponerse a ella, sino hacerla parte de la religión.

De hecho, comer una manzana con miel es esencialmente un acto no religioso. La religión asigna a cada símbolo un significado único y, por lo tanto, crea una canonización de los símbolos. Por ejemplo, los sabios de Jazal en «Simna Milta» crearon una canonización del simbolismo que se utilizó durante su tiempo en Rosh Hashaná, otorgando a símbolos únicos significados únicos: «Dátiles, para que nuestros enemigos queden huérfanos. Granada, para multiplicar nuestras virtudes. Rubia, para multiplicar nuestras virtudes. Remolacha, para que se mueran nuestros enemigos. Cretense, para que nuestros enemigos se emborrachen. Pescado, para que nos multipliquemos como peces y contra el mal de ojo. Hay quienes acostumbran a comer carne de cabeza de carnero en recuerdo del carnero de Itzjak diciendo «Que recordemos la atadura de Isaac, y seamos la cabeza y no la cola»

Complejidad

Comparado con dátiles, granada, rubia, remolacha, cretense, pescado y cabeza de carnero, el par de miel y manzana es una combinación de dos símbolos para representar una cosa: «año dulce». Esta relación tiene contradicciones internas que dificultan todo el proceso de canonización religiosa. ¿Si se quiere hacer referencia al símbolo del «año dulce»: ¿por qué no usar solo la manzana o solo la miel?

Esta complejidad no permitió al Rabinato atribuirse a sí mismo la pareja manzana-miel durante 600 años. De hecho, ha habido un debate de larga data dentro de la religión sobre si primero bendecir la manzana («el creador del fruto del árbol») o la miel («todo será conforme a su palabra»). Estas son dicotomías con las que la religión no tiene herramientas para lidiar.

También en términos del contenido simbólico, la pareja manzana/miel no aporta soluciones aceptables para la religión. Los rabinos no saben si referirse ante todo a la dulzura agria, salvaje y natural de la manzana, o a la dulzura comprimida, concentrada y pegajosa de la miel. Calibán o Ariel. Una dialéctica del símbolo que el establishment religioso (cualquier establishment) no sabe afrontar.

Un acto plural

La costumbre de comer una manzana con miel en Rosh Hashaná es un acto plural. Hay más de 20.000 tipos de manzanas y cada zona tiene su propia variedad. También hay una gran diferencia con respecto a la miel: cada zona y huerto tiene su propia miel. Diferentes sabores, texturas y colores estallan en la combinación de un octavo de manzana con unos pocos gramos de miel. Pero a pesar de la diferencia, siempre es la misma base. Siempre similar, pero diverso. Todo es diferente, pero sin clases sociales. Todo es igualitario, pero lleno de sabores. En Yom Kipur, los ricos compran los lugares más cercanos al rollo de la Torá y la expiación, pero una semana antes todos disfrutan igualmente de algo de dulzura para comenzar el año.

La tradición de comer una manzana bañada en miel es una tradición humanista. La persona en el centro. La dulzura del sueño de cada persona, según su propia medida, es la esencia de cada bocado de manzana con miel. La dulzura de la vida del hombre, según sus gustos y sentidos, y no la suprema autoridad, es el sentido de cada rebanada de manzana con miel. La dulzura del ser diario del hombre, y no la ley de Dios, está en el centro de cada plato de manzana con miel.

Deseando un año laico, pluralista y humanista.