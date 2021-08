Notas Relacionadas

¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cuál es el contexto político y social?

La gente se pregunta qué es lo que determina la difícil situación por la que atraviesa el pueblo cubano, con carencias, con escasez. En este sentido, en primer lugar, considero que es el bloqueo financiero, comercial y económico. Esto dificulta la adquisición de insumos en el extranjero y, además, toda clase de relaciones con el mundo exterior. Es un país aislado y el bloqueo es un acto de guerra.

Los EEUU utilizan la palabra embargo, pero no hay ningún poder judicial con el atributo, con la soberanía, como para poder imponer este tipo de medidas a ningún país del mundo. Por lo tanto, se trata de un bloqueo liso y llano. Esta es la causa principal de la situación que vive el país. Cualquier problema de Cuba puede discutirse, pero como primera medida debería levantarse el bloqueo. Luego, el panorama es muy complejo, hay muchas carencias. A modo de ejemplo, estas dificultades se pueden observar en relación a que no pueden producir en masa las vacunas que ellos mismos han podido desarrollar. Tienen las fórmulas, tienen el componente principal, pero carecen de algunos de los insumos necesarios para poder fabricarlas masivamente y complir con aquellos países con los que tienen acuerdos (especialmente con los integrantes del ALBA, el Tratado de Comercio de los Pueblos).

Son esas carencias las que justifican que tantos pueblos del mundo, 182 países y 2 en contra, hayan demandado en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el inmediato levantamiento del bloqueo. A esa postura se ha sumado, afortunadamente, la República Argentina.

¿En qué consistieron las reformas estructurales de Raúl Castro y y qué resultados obtuvieron?

En Cuba, la primera reforma estructural se produjo con la Revolución de enero de 1959, encabezada por Fidel Castro. Hubo varios períodos de desarrollo de la economía cubana, algunos con buenos resultados y otros que no. Una revolución es un permanente cambio, exige una permanente crítica y autocrítica.

En este momento hay un modelo de desarrollo que se rige, en gran medida, por los postulados clásicos del marxismo, que es el proceso de reformas que se están produciendo en la República Popular China. Y esto, en gran medida inspira a que Cuba -que no puede hacer un calco ni copia-, con sus particularidades, tenga que darle impulso a ciertas actividades que no necesariamente tienen que ser estatales. Actividades que no forman parte del desarrollo de la macroeconomía pero que pueden ser dejadas en manos de sectores cooperativos o de empresas familiares y pueden ayudar en la vida cotidiana de toda una parte de la población.

Por lo tanto, se han permitido algunas actividades particulares y, al mismo tiempo, se ha asegurado el desarrollo de la construcción socialista, que es una estrategia precisa que demanda la plena soberanía del país y tiene mucho que ver con sus éxitos en materia de salud y educación pública de gran calidad. De manera que la estrategia socialista se consolida y re-asegura al tiempo que se hacen reformas estructurales en la medida que la situación lo demanda o exige. Esto es un permanente devenir, por lo tanto habrá que preguntarse si son reformas estructurales o son reformas y aperturas en el camino de consolidar la estrategia socialista de la Revolución Cubana.

¿Qué hay detrás de las protestas? ¿Hay algún tipo de organización?

Efectivamente, detrás de las protestas hay una poderosa organización, que es el imperialismo de los EEUU y de algunos otros países occidentales. Estos han dictado leyes en sus congresos que son extraterritoriales y, por lo tanto, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Legislan fuera de su territorio soberano.

Las leyes denominadas Helms-Burton y Torricelli (1) , además de las mal llamadas sanciones (que en realidad son medidas coercitivas unilaterales porque ningún país tiene derecho a tomarlas sobre otro), implican también fondos para determinadas organizaciones cubanas que dicen luchar por el restablecimiento de la “democracia” en Cuba. Pero la oposición cubana es profundamente extranjerizada, no tiene capacidades internas. Y esto tiene que ver con el tipo de democracia que hay en Cuba, que no es la copia que vemos a nivel del modelo norteamericano sino que es una democracia de poder popular, de abajo hacia arriba, con revocatorias de mandatos. Se trata de una democracia mucho más democrática que la más democrática de las democracias burguesas formales que nosotros conocemos.

¿Estas protestas, entre otras cosas, no se deben a una falta de liderazgo de su presidente Migue Diaz Canel

Díaz-Canel es un hombre de gran prestigio, que de su participación en la Unión de Jóvenes Comunistas y en su territorio prácticamente ha ocupado distintas tareas de dirección del Partido desde la base hasta, en la actualidad, la máxima dirigencia estatal y partidaria. Es un hombre joven y con mucha experiencia que se ha puesto al frente del gobierno. En este sentido, él ha concurrido a distintos lugares donde se registraron algunos conflictos y ha sido acompañado por una fuerza mayoritaria del pueblo cubano. Su consigna principal es “somos continuidad”.

Si bien los liderazgos de Fidel y Raúl Castro son irremplazables, lo que hegemoniza la política cubana es el Partido Comunista, el partido dirigente de la sociedad que encabezó la revolución contra la dictadura sangrienta, criminal y entreguista de Anastasio Somoza y que abrió una forma de democracia inusitada, de bienestar social y de avance en toda clase de derechos -salud, educación, etc.- para el pueblo cubano. De manera que, considero, una mayoría popular en Cuba entiende que quien está dirigiendo es el Partido Comunista y que Miguel Díaz-Canel es líder que ha sido electo después de grandes debates en los que participaron decenas y decenas de miles de cubanos miembros del partido (y personas que no lo integran en el caso de su lugar en el Estado). Y lo han colocado en ese espacio por sus méritos militantes. Lógicamente no es el liderazgo histórico de Fidel Castro pero tiene un prestigio que está creciendo a escala regional e internacional.

¿Cómo analiza la reacción del gobierno cubano ante las protestas? ¿Cuál es la vía de resolución y cómo ve los graves problemas económicos desatados en Venezuela, principal aliada de Cuba haya profundizado la crisis en la isla?

La reacción de la dirigencia cubana fue afrontar los problemas. Se ha visto físicamente al presidente Díaz Canel aclarando incluso que ha habido también en las protestas algunos sectores que no son los que habitualmente organizan las ONG respaldadas con dólares desde los Estados Unidos, que hay otros sectores que se han sumado porque hay problemas que son reales, por eso es función de la dirigencia y del partido comunista explicar y aclarar y ayudar a resolver los diferentes problemas que aquejan a la población. En Cuba hay muchas carencias, escases y necesidades que no están resueltas y eso justifica la solidaridad de los pueblos del mundo a la revolución Cubana. Un ejemplo es lo que está pasando en este momento con el tema de las jeringas, porque Cuba tiene las vacunas pero carece de ese elemento; entonces hay una gran campaña de solidaridad. Ahora ha salido desde el Puerto de Veracruz un gran cargamento en buques mexicanos, con ayuda material para Cuba. Todos nuestros países deben seguir el ejemplo de México. Por otra parte, con las dificultades de abastecimiento, la energía eléctrica se ha concentrado mucho en los respiradores en los hospitales y esto ha afectado el abastecimiento en algunos barrios, lo que a generado protestas. Pero bien ha hecho el presidente Diaz Canel en aclarar que muchos se quejan porque están al servicio del imperio y otros por sus dificultades concretas. Sin embargo, en ningún momento se pone en tela de juicio el alto nivel de la salud y la educación cubana

¿Ve viable la posibilidad de que se dé una solución política a los bloqueos?

No solo veo una posibilidad sino una necesidad imperiosa de que se levanten los bloqueos y todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba (más de 200) y Venezuela. Incluso contra Nicaragua.

En verdad hay un “club” de naciones que sufren medidas de este tipo por parte de los Estados Unidos; hay que sumar a otros países de otros continentes: Rusia, China, Irán, etc. Esto indica que Estados Unidos no pierde su carácter colonial e imperialista, aunque algunas personas descreen de esta terminología.

Entiendo que está creciendo la lucha contra el bloqueo. La votación en las Naciones Unidas ha sido un dato relevante en esta materia. Especialmente les cabe responsabilidad a todos los países de América Latina hacer efectiva esta postura no solamente en el voto anual en la Asamblea General de la ONU sino también a través de otras iniciativas, como la que acaba de tomar el gobierno de México que conduce Manuel López Obrador, que mencioné anteriormente. Es deber de nuestro países incrementar el comercio, las relaciones, el crédito y toda clase de medidas que puedan ayudar a que Cuba salga de esta situación que atraviesa y poner a la administración norteamericana contra la pared, en el sentido de levantar los bloqueos. Se trata de una cuestión de primer orden tanto en la política Latinoamericana como en la política mundial.

¿Por qué el gobierno cubano ha rechazado seguir los lineamientos del modelo chino o de Vietnam?

No creo que Cuba haya rechazado aplicar en este país los lineamientos ideológicos que tienen éxito en China y Vietnam. Las realidades son totalmente distintas. La población cubana equivale a la de una ciudad no tan grande de China.

También difiere la situación en materia de desarrollo económico. Cuba es un país pequeño, una isla, que sufre un bloqueo. Asimismo, tiene una historia de monocultivo, el de la producción de azúcar. Y han establecido que Cuba nunca podrá ser una potencia industrial, militar o económica pero que sí puede ser de avanzada en medicina, en biotecnología y en el sector científico-tecnológico general. Se han desarrollado en estos rubros y es así que están dando ejemplos en materia social que no los pueden brindar muchos de los países capitalistas con mayor desarrollo que Cuba.

Justamente las reformas y modificaciones que la legislación cubana ha aprobado en el último tiempo tienden a descentralizar la economía lo más posible, Por otro lado, existen magníficas relaciones de Cuba con China y Vietnam. Y al respecto quiero destacar la última declaración del gobierno chino, que cambiando el tono le exige a Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo contra la revolución cubana.

No hace mucho tiempo hubo una reunión en la ONU para tratar el bloqueo en Cuba EEUU e Israel votaron a favor de seguir con esa medida ¿Qué opinión le merece?

Esa votación a la que ya hice referencia indica el nivel de aislamiento que tiene la postura del bloqueo contra Cuba. Si registramos que sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución, vamos a advertir que ningún país de Europa, ningún país de América Latina y ningún país de África ha apoyado la postura norteamericana. Por el contrario, con el voto afirmativo o con la abstención -que no es un apoyo a EEUU- se han manifestado en contra del bloqueo. Esto genera una movida que torna inaceptable la posición de los gobiernos de EEUU e Israel. En este sentido, el cambio de gobierno en Israel no ha modificado la postura, como algunos podrían pensar. Esto lleva a un desprestigio de estos países.

Como argentinos, también tenemos que registrar esto ya que EEUU e Israel también son los dos países que encabezan el voto contrario hacia una salida negociada y dialogada entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Argentina en relación a la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas.

¿Cómo analiza el abordaje periodístico sobre la situación en Cuba?

Según la propiedad de los medios de comunicación, cuando estos están en poder de los grandes monopolios transnacionales siguen los lineamientos de las grandes agencias informativas globales y del peso de las grandes potencias occidentales capitalistas en las redes sociales. En ese marco, evidentemente no diría que hay un periodismo pero sí una política de medios de comunicación apuntada a marcar las cuestiones negativas que pueden aparecer en los países que no satisfacen las expectativas de ellos.

Todavía tenemos en el mundo mucha distancia en relación al nuevo orden informativo internacional que propuso en su momento la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Tenemos una gran concentración de medios. Es un tema clave también en la Argentina, aquí se desarrolló un debate y se impuso por votación parlamentaria una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (incluso fue apuntada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) que luego fue anulada por un decreto de Macri.

En gran medida, esta situación de concentración de medios no solo dificulta a la revolución cubana sino a cualquier gobierno democrático de corte popular.

Considero que la posición de la mayoría de los mass media internacionales es opuesta a la revolución de Cuba y a todo proceso de cambio que genere independencia de los Estados Unidos y de las corporaciones transnacionales.

Sin embargo, hay que decir que proyectos como el de Telesur y el de algunas cadenas informativas que pueden verse por YouTube permiten obtener la información necesaria a aquellas personas interesadas en noticias internacionales. De manera que recomiendo utilizar estas herramientas y recibir información completa y de distintas campanas en relación a cada uno de los problemas por los que atraviesa la humanidad.

Fuera de la situación cubana, ¿cuáles son las coyunturas políticas a atender en América Latina? ¿Chile? ¿Perú? ¿América Central y el Caribe?

América Latina es un continente en disputa. EEUU ha perdido influencia en el Asia como producto de la emergencia de China y de la presencia de Rusia. La India está integrada en el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). También ha perdido presencia en África. Recientemente se conmemoraron los 100 años del Partido Comunista chino con una gigantesca comparecencia de Jefes de Estado de países africanos. Por su parte, Alemania es un país que lidera un cambio de mirada hacia la iniciativa china de la Franja y de la Ruta (2) En este panorama global, a América Latina la definimos como un territorio en disputa.

En este aspecto, acá se ve el resultado de la votación por la reforma constitucional chilena; hemos visto la proclamación de Pedro Castillo como Presidente del Perú; el pueblo colombiano está en la calle; el pueblo boliviano ha recuperado la democracia y ha repuesto al Movimiento Al Socialismo en el gobierno del Estado plurinacional; los gobiernos de México y Argentina se mantienen en posiciones distintas a las de EEUU en relación a múltiples problemas globales.

Por lo cual, en relación a la cuestión por los derechos humanos, que tanto se suscita en los casos de Luis Almagro y Michelle Bachelet, vemos como hay una distinta vara para atenderlos en algunos países que no son los preferidos por los EEUU y en hacer la vista gorda en el caso de otros países -como en los casos del Esmad en Colombia y de los Carabineros en Chile, que apuntan a los ojos de los manifestantes dejándolos ciegos). De manera que las violaciones a los derechos humanos parecen ser, más que una cierta preocupación por los mismos, una herramienta de la política de los EEUU para desestabilizar gobiernos que no le agradan. Por eso creo que América Latina no debe ser vista solo en cada una de las realidades particulares de nuestros diversos países sino en su conjunto, como un continente en disputa en donde hay dos proyectos en pugna: por un lado, el de la dominación imperial y el sometimiento de nuestros países, de nuestras economías, de nuestras políticas, a los lineamientos de Washington. Y, por otro lado, las posturas diversas y muy plurales, con las distintas particularidades de cada uno de los países, con distintas graduaciones y tendencias hacia la independencia y la soberanía. Esto a través de la promoción de los mercados internos y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores y las clases populares.

Son dos proyectos en pugna. Uno tiene una dirección clara y el otro tiene que construir su unidad. En relación a esto último, se había avanzado mucho con la creación de la UNASUR y de la CELAC. La primera fue destruida y la segunda pervive a un ritmo muy lento. El desafío es reconstruir el sistema de integración y de unidad latinoamericano y caribeño por el que tanto lucharon Lula Da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Fidel Castro y tantos otros líderes históricos de nuestra América Latina y el Caribe. En suma, corresponde que nuestros países sean vistos en su individualidad pero también como un continente hermanado, como esa Patria Grande. Solo cuando podamos construir una verdadera y profunda unidad latinoamericana y caribeña, una verdadera y profunda integración regional, vamos a poder marcar un papel activo y decisivo en el conjunto del escenario internacional.

1) Esta ley estadounidense continúa y refuerza el embargo estadounidense a Cuba

Que imposibilita a las filiales extranjeras de empresas estadounidenses comerciar con Cuba.

2) La Franja y la Ruta es un proyecto económico de la República Popular China (RPCh) que busca potenciar los vínculos económicos con el resto del mundo y supone la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que comenzarían en China, recorrerían Asia Central, llegarían hasta el corazón de Europa y conectarían también a África y América Latina, en una red de infraestructura y cadenas de valores globales