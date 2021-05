Respuesta al diputado Giordano, de Izquierda Socialista, sobre el conflicto en Medio Oriente.

Hola Juan Carlos,

Mi nombre es Yoel Ben-Artzi y yo vivo en Israel.

Escuché tu discurso y como yo soy un hombre de izquierda que ha luchado desde la adolescencia contra la guerra en Vietnam, que he salido a las calles de Buenos Aires dias y noches a manifestar contra Pinochet, que he puesto en riesgo mi vida durante los años de la dictadura, que he emigrado a Israel, no para oprimir al pueblo palestino sino para que juntos, los trabajadores judíos y árabes podamos construir una vida de libertad, respeto mutuo y prosperidad.

La razón por la que he emigrado a Israel, es porque el pueblo judío ha estado vagando durante 2.000 años después de haber sido expulsado por los romanos, perseguido por los inquisidores de la iglesia católica por varios siglos y finalmente un tercio de su población aniquilada por los nazis.

El movimiento sionista nació como muchos otros movimientos de liberación nacional allí por los fines del siglo 19 con el objetivo de crear una base territorial en la que los judíos puedan defenderse formando un ejercito propio, tengan derecho a trabajar su propia tierra y crear sus propias instituciones de gobierno, entre ellas la Histadrut (CGT), el Banco Obrero, las granjas agrícolas cooperativas y finalmente un Estado propio. (No hubo en esos años un país más socialista que Israel, desde el punto de vista ecónomico, social y político).

El derecho básico de la existencia humana, nosotros, los judíos, no lo obtuvimos gracias a la generosidad de los demás, sino lamentablemente por la fuerza. Fuerza que si hubiésemos tenido 10 años antes de 1948, hubiera podido salvar tal vez la vida de mis abuelos y tíos que fueron incinerados en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.

Me resulta extraño e incómodo que alguien que se declara representar la izquierda socialista (a propósito, no conozco izquierda que no sea socialista), apoye al Hamas, un movimiento islamista terrorista que no representa los intereses de los trabajadores palestinos y que no representa tampoco los valores de la izquierda.

Todo lo contrario, reprime antes que nada a su propio pueblo en Gaza al mejor estilo de la dictadura Argentina de los años 70. Te aseguro, vos no querrás vivir bajo un gobierno así y tampoco los dos millones de palestinos que viven ahí.

Me resulta también incómodo, que no sepas distinguir entre terror y el derecho de Israel a defender a su población. Más allá si yo estoy de acuerdo con el actual gobierno de derecha en mi país o no, todavía hay algunas diferencias muy significantes entre terror y defensa propia.

El Che Guevara decía que el objetivo no justifica los medios, que no se puede luchar por una causa justa con medios injustos y los cohetes apuntados de antemano contra la población civil, son medios injustos que vos siendo una persona de izquierda tendría que denunciar y repudiar. Acaso la sangre de judíos inocentes vale menos que la sangre de palestinos inocentes?

Israel desarrolló el sistema de defensa llamado cúpula de hierro, no solo para defender a sus propios ciudadanos sino antes que nada para defender a los ciudadanos inocentes de Gaza. Pensá que hubiera sucedido si el 90% de los misiles del Hamas hubiesen caído y explotado en las ciudades de Israel? Pues, es posible que no haya podido escribirte estas líneas y lo mas probable es que miles de palestinos (y no 232 como lo declaró el ministerio de salud de Gaza) estarían ahora enterrados bajo los escombros (porque no hubiesemos tenido otra opción para defendernos). Lo admito, nosotros, los judíos, después del Holocausto, no tenemos ninguna intención de suicidarnos colectivamente para que el mundo nos tenga simpatía.

Respecto de la ocupación de los territorios y de la historia de Israel, tengo mucho que decir (si querés lo seguimos en otra carta), pero está claro que vos no tenés la menor idea. Una sola cosa voy a agregar al respecto, Palestina fue un invento del colonialismo Inglés (al igual que Siria, Jordania, etc.) y vos, como izquierdista, tendrías que estar orgulloso de nosotros, los judíos, que los combatimos y expulsamos de estas tierras gracias a la lucha armada de los movimientos clandestinos judíos.

Te voy a sorprender, yo si creo (como vos lo decís) que un solo estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo es una opción posible para la paz pero no es la única.

La eliminación del Estado de Israel en forma unilateral como vos insinuas, no lo es.

Yo me opongo, como te podés imaginar, a la ocupación de la Cisjordania, y trabajo junto con las fuerzas progresistas de Israel contra el apartheid, la discriminación, la paz y una economía para beneficio de todos los pueblos de la región. Mi partido, Meretz, tiene 6 bancas en el parlamento de las cuales 2 son árabes.

Discursos como el tuyo, en el que se tergiversa la historia, anula mi derecho como ser humano a vivir en paz en un rincón del mundo más pequeño que la provincia de Tucumán y encima en nombre de la “izquierda” son muy decepcionantes.

Una de dos, o vos no sos de izquierda o sos un ignorante.

No tiene nada de malo ser ignorante, lo que tiene de malo es confundir a la gente que te escucha.

No digo esto para ofenderte, al contrario, digo esto para que siendo un internacionalista que se interesa por lo que sucede 15.000 kilómetros de distancia de tu casa nos ayudes en lugar de perjudicarnos.

Como representante de izquierda, vos tenés que defender a todas las fuerzas progresistas en el Medio Oriente, que incluyen una gran parte de la población judía en Israel. Defender a los terroristas islámicos solo genera más frustración en quienes como yo tendría que ser tu aliado.

Un abrazo, Yoel

P.D.: la próxima vez, te invito a compartir conmigo las sirenas y las explosiones en las calles de Tel Aviv o Shderot o Ber’Sheba or Ashquelon o Ashdod, es una experiencia interesante que puede ayudarte a tener una visión más equilibrada de lo que aquí sucede