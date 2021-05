Notas Relacionadas

Se congregan muchas personas en las calles con carteles con las fotos de sus familiares en blanco y negro y escrito en ruso. En muchas de esas imágenes se observa el uniforme del Ejército Rojo. Se escuchan canciones de la “Gran Guerra Patria”, tal como la denominan en los países que conformaron la Unión Soviética en el pasado. Se observan banderas con la hoz y el martillo y el número de la unidad del ejército a la cual pertenecieron los veteranos de la guerra. Sin embargo, no estoy describiendo algo que sucede en Moscú, San Petersburgo, Minsk o Yerevan. Estoy describiendo un evento celebrado en mayo del 2020 en la ciudad israelí de Arad. Es muy interesante este dato, ya que Israel no forma parte de los países que constituyeron la URSS y por ende uno pregunta el motivo por el que un país en muchas ocasiones asociado más a Estados Unidos que a Rusia celebra un evento tan importante para este último.

Para dilucidar esta cuestión, simplemente hay que hacer un poco de historia. En la Segunda Guerra Mundial, sirvieron en el Ejército Rojo entre 350.000 y 500.000 judíos, en diferentes roles, de los cuales 200.000 aproximadamente han muerto durante la guerra. Algunos de los judíos que combatían en las fuerzas soviéticas fueron de los primeros en liberar los campos de concentración y en descubrir los horrores del nazismo. No solo eso, sino que al terminar la guerra muchos se trasladaron a Medio Oriente para luchar en las filas del flamante Ejército de Defensa de Israel en la Guerra de la Independencia de 1948. Su experiencia de combate fue fundamental para obtener la victoria contra los ejércitos árabes, que eran mayores en número y con más armamento. No obstante, esta no es la única explicación por la cual se conmemora el Día de la Victoria en Israel.

La desintegración de la URSS trajo consigo la llegada de aproximadamente un millón de personas a Israel, lo que constituyó un cambio demográfico que al día de hoy se nota en casi todos los ámbitos de la sociedad. Carteles en las calles en ruso, programas de televisión en ruso, ciudades donde gran parte de los habitantes hablan ruso antes que hebreo y hasta incluso hay spots electorales orientados hacia los rusoparlantes. Incluso, durante un evento de la Fundación Keren Hayesod en Moscú, en septiembre de 2019, Vladimir Putin llegó a expresar en tono de broma que: “Israel era un estado rusoparlante”.

Semejante influencia hizo inevitable que la conmemoración más importante para Rusia llegase a Israel. Y eso ocurrió el 21 de julio de 2017, cuando la Knesset aprobó declarar como feriado nacional el Día de la Victoria en Europa, que ocurrió el 9 de mayo. Un dato interesante es que en Israel se declaró el 9 de mayo, el mismo día que se celebra en Rusia y los países que conformaron la URSS, y no el 8 de mayo, tal como lo celebran las potencias occidentales.

Iom Hanitzajón

En Arad, Haifa y Netanya, como en muchas otras ciudades israelíes, se realiza el desfile del “regimiento inmortal”, donde los veteranos y los familiares de los que ya no se encuentran entre nosotros portan las fotos de esas personas que hicieron el máximo esfuerzo por derrotar al fascismo. Aunque en Israel el desfile tiene características propias. Si bien una gran parte de los veteranos de guerra combatieron con las fuerzas soviéticas, también se reivindica a todos los demás que combatieron al fascismo desde otras trincheras (como, por ejemplo, los integrantes de las brigadas judías que combatieron con los británicos). Por eso, en las marchas se encuentran banderas de la Unión Soviética, Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia unidas en el recorrido. Se escucha una de las canciones soviéticas más emblemáticas de la guerra, como Katyusha, y a continuación suena el clásico israelí Majar (mañana en hebreo) de Naomi Shemer.

Pero poco se había hecho desde el Estado por reconocer el sacrificio de las fuerzas soviéticas y aliadas en la victoria contra el nazismo. Durante décadas, el único día de conmemoración de los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial estaba enfocado en el Iom Hashoa. Las diferencias políticas entre Israel y la URSS también hicieron su parte para que durante décadas no se reconociera como corresponde el esfuerzo de estos veteranos que habían dado todo por terminar con el nazismo. El fin de la Guerra Fría y la llegada del millón de judíos de la URSS fueron elementos claves para modificar esa percepción de la historia. El Día de la Victoria representa un auténtico cambio en la forma de observar los hechos de la Segunda Guerra Mundial por parte de la sociedad israelí.

En el monumento erigido en Netanya, se puede leer una leyenda que dice así: “El Estado de Israel y el Pueblo Judío tienen una deuda de gratitud hacia la nación rusa, las otras naciones de la ex Unión Soviética y las fuerzas del Ejército Rojo por su sacrificio y valentía que trajo la derrota del enemigo nazi en la Segunda Guerra Mundial y el fin del Holocausto del Pueblo Judío”. Esas palabras son la expresión más cabal del sentimiento que existe en la sociedad israelí acerca de lo que representó la victoria sobre el nazismo. Quizá por eso también el año pasado (en plena pandemia y de forma remota) hayan colaborado en conjunto el Coro del Ejército Rojo con las estrellas israelíes Dudu Fisher y Diana Golbi para cantar “El Día de la Victoria”.

Iom Hanitzajón Sameaj!