Imágenes del Israel contemporáneo

Lo que en otras realidades nacionales serían figuras marginales, destacadas precisamente por su singularidad y pintoresquismo, en Israel son personajes relevantes de la realidad del país, que hacen profundamente a su dinámica cultural y política. Parte del acertijo que constituye la política israelí, se debe a la complejidad de personalidades, culturas y valores que conviven en un territorio tan pequeño, sometido a fuertes tensiones domésticas y externas.

“Israel fuera del foco” muestra distintos lugares, físicos y espirituales de Israel, y realiza numerosas apostillas que permiten al lector aproximarse a los inesperados climas culturales que se puede cruzar al recorrer el país. Las escenas que aparecen ante nuestros ojos permiten eludir cualquier mirada simplificadora, invitando tanto al asombro como a la reflexión, generando tanto admiración como rechazo. Así como nos encontraremos con personajes adorables, nos toparemos con situaciones inaceptables, que el autor no pretende disimular.

Si bien Ofer Laszewicki Rubin no intenta formular ninguna teoría sobre el funcionamiento y la evolución de la sociedad israelí, no carece de una mirada que privilegia la observación sobre ciertos aspectos que hacen a la convivencia, la cooperación y la viabilidad de relaciones humanas pacíficas en un contexto tan variado que hace dudar incluso sobre las posibilidades de establecer mínimos diálogos entre mundos muy diversos.

Entre la conflictividad y la esperanza

Por supuesto que la forma de encarar el texto contiene elementos autobiográficos, en los cuales quien escribe se involucra en diversas situaciones plenas de interés casi antropológico, pero no se elude el poner el foco en temas de fuerte conflictividad, que el autor aborda con franqueza y honestidad.

Así, aparecen capítulos como “Wadi Ara”, en el que se refleja el problema de cierta discriminación “light” hacia los ciudadanos árabes israelíes, o “Los desahuciados de Villa Arafat” en los que se aborda la dura situación de palestinos habitantes de los territorios ocupados, que no sólo sufren el acoso violento de colonos ilegales, sino la presión del propio estado ocupante, que los desplaza de viviendas y tierras cultivables. El autor está allí, acompañando a valientes israelíes que han optado por la paz y la protección de los derechos humanos.

Pero también aparecen brotes de esperanza, como en “Extraños vecinos”, en donde nos encontramos con colonos israelíes y agricultores palestinos que buscan y encuentran puentes humanos entre ambos. Esa preocupación humanista por ver más allá de los fenómenos políticos conocidos, está presente en casi todos los capítulos del libro.

Mundos

Otros mundos, dentro del mundo espiritual israelí, aparecen en la visita a Tzfat (Safed) y la incursión en el mundo del misticismo judío y la Kábala, o en “Las mujeres del Muro”, que nos descubre la lucha objetivamente feminista de mujeres religiosas judías de diversos matices, por el derecho a participar activamente en aspectos del culto religioso, y en ceremonias en el Muro de los Lamentos, que han sido acaparadas históricamente por los hombres.

Un elemento valioso que caracteriza al libro, son los elementos históricos básicos que acompañan cada tema tratado, presentados con mucha efectividad y pertinencia, que permiten enmarcar la lectura en un contexto histórico y político determinado y que contribuyen a cargar de sentido las palabras de los protagonistas y los hechos que se relatan. Es el caso del “Misterio druso”, donde la visita a las aldeas de esa comunidad enlaza una larga historia en ese lugar con su particular relación con el Estado de Israel y con Siria.

Un largo capítulo se dedica al “Separatismo haredí”, donde se aborda con notable capacidad de síntesis el mundo de estos grupos religiosos ortodoxos que constituyen un sector numeroso de la población, con enormes dificultades para integrarse a una sociedad moderna y con vínculos tensos con la propia existencia del Estado de Israel. La complejidad de ese vínculo se expresó desde los primeros tiempos del Estado, y el creciente peso político de los partidos que representan al público ortodoxo constituye hoy una traba para la constitución de un Estado laico, y con igualdad de derechos para todxs lxs ciudadanxs.

Esta realidad se observa también en “Café negro obscuro” donde, desde la mirada de raperos negros israelíes, se presenta la perspectiva de la comunidad de 140.000 ciudadanos provenientes de Etiopía frente a una parte de la sociedad que no cesa de discriminarlos, y donde sus reconocidos pergaminos ancestrales de pertenencia al pueblo judío parecen perder importancia frente a los prejuicios por su color de piel.

Si bien Ofer Laszewicki Rubin subtitula el libro “Retratos de la sociedad más allá del conflicto”, la realidad es que el libro muestra escenas de una sociedad diversa, interesante, compleja, pero profundamente atravesada por conflictos que afectan vitalmente a las diversas minorías que componen ese país.

El libro tiene un mérito enorme: pudo haber sido un conjunto de simpáticas aguafuertes, fácilmente encontrables en la hiper diversa calle israelí -muy características de las descripciones de Israel “for export”-, pero el autor supo darles profundidad y sustancia, sin perder la frescura y el ritmo de un buen relato periodístico.

Lejos de una mirada autocomplaciente, el libro contribuye a hacer conocer y entender mejor un mundo al cual los diversos relatos propagandísticos, en muchos casos contrapuestos, insisten en simplificar.

* Profesor en UBA y Universidad Nacional de General Sarmiento

