De Egipto a Plaza de Mayo

Nos reencontramos otro año más con la festividad de Pesaj. Su relato transmite valores y conceptos muy profundos como la libertad, la unión, el coraje y la memoria. La memoria en esta semana tiene una presencia fuerte pues Pesaj comienza a solo unos días del 24 de marzo, conmemoración del golpe cívico-militar del año 1976, Día de la memoria, verdad y justicia. ¿Qué es la memoria? Más allá de definiciones y tecnicismos, la memoria es política y activismo, es ponerle identidad y nombre a las cosas, es no permitir que se repita la misma historia, es lucha personal y colectiva. ¿O acaso no dice la frase que lo que no se nombra no existe?

Elegimos traer a la memoria y a nuestros sedarim (cena ritual de Pesaj) a las mujeres de la historia de esta festividad. Mucho se habla de Moshe y del faraón, pero ¿quiénes son las mujeres de Pesaj? Miriam,la hermana de Moshe, Shifra y Puá, las parteras, Iojeved, la madre de Moshe, Tzipora, la pareja de Moshe y Batia, la hija del Faraón. Entendemos que sin ellas, Moshe nunca podría haber liberado al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, ¿Cuántas veces escuchaste sus historias? El Rabino Jayme Fucs Bar escribió un texto sobre estas mujeres, en el que describe: «Miriam simboliza el espíritu juvenil y aventurero»

Esa cita nos trae a la memoria a Lila Epelbaum, una joven javera (compañera) de la Tnua (movimiento) Hashomer Hatzair y ex alumna del Colegio Nacional Buenos Aires, que junto a sus hermanos Luis y Claudio, también javerim/ot, fueron desaparecidos/as en 1976 a causa del terrorismo de estado.

La valentía y la fuerza de Iojevet, nos recuerda a René Epelbaum, madre de Luis, Lila y Claudio, que hizo todo lo que estaba al alcance para intentar proteger a sus hijes. Cómo Iojevet pone a su hijo en una canasta, René envía a dos de sus hijes a Uruguay, pensando que lejos de su casa iban a estar a salvo, pero lamentablemente no fue así debido al Plan Cóndor que estaba en vigencia en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Uruguay: a Lila y Claudio se los llevaron de Punta del Este en noviembre de 1976.

“Y le contarás a las futuras generaciones…” que al igual que Iojeved y Miriam, René luchó por sus hijes, transformándose en una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y arriesgó su vida, cómo las parteras egipcias de Moshé, Shifrá y Puá. Es nuestra responsabilidad como jóvenes transmitir, traer a la memoria de forma activa tanto el relato de Pesaj cómo también a las mujeres que quedan en el olvido, que no son nombradas por la historia androcentrista, siendo invisibilizadas, así como también es importante conocer la historia de quiénes se rebelaron y lucharon contra los militares durante la última Dictadura Cívico Militar.

“El futuro depende de que no se olvide el pasado, la pacificación surge naturalmente de la verdad y la justicia.”

René Epelbaum

* Miembros de la Casa de Cultura Roza Robota