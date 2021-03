Notas Relacionadas

Cuando era adolescente, iba al templo y había una persona mayor, número fijo en el minian de Shabat del sábado por la mañana, con el cual hablaba. Si no había Bar o Bat Mitzva, había que esperar a llegar a diez personas, pero en esos momentos de espera, Shmuel me contaba una historia que jamás se chequeó, y era que Domingo Faustino Sarmiento era judío, y que el apellido era tomado de la rama de la vid, durante las persecuciones medievales a familias judías que, para sobrevivir, cambiaron sus identidades tomando, en situaciones dramáticas, nombres de elementos que tenían a la vista. Con el tiempo, me di cuente que no era el único y que algunos judíos a lo largo de nuestra vida tratamos de acercar famosos de distintos ámbitos a nuestra cultura e historia milenaria. Ni hablar si un científico, musico, pintor, arquitecto, escritor o deportista es judío. El orgullo llega hasta alturas inesperadas. Marc Chagall, Modigliani, Billy Joel, Albert Einstein, son solo alguno de los exponentes “judíos” que son conocidos a nivel global y por, sobre todo, valorados por sus trabajos.

Sin embargo, no vamos a rasguear líneas sobre alguno de ellos, sino sobre Astor Piazzolla. El 11 de marzo de este año se cumplieron 100 años de su natalicio. Libertango, Milonga del Ángel, Adiós Nonino, Balada para un loco, Lo que Vendrá y María de Buenos Aires son algunas de sus piezas más conocidas. Grabó música para cuarenta films. Grandioso bandoneonista y formidable compositor, amado por muchos, resistido por otros tantos, la música de Piazzolla llegó al mundo y se convirtió en referente para distintas generaciones. Este marplatense selló a fuego una revolución en el mundo del tango.

En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el compositor y director Aníbal Troilo. Ambos compartían su destreza en el bandoneón, pero Piazzolla quería despegar. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo y armonía, fue muy criticado por los tangueros de la vieja escuela, conservadores en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. Incluso, éstos lo llamaban “el asesino del tango” y lo trataban de esnob. Las radios temáticas no pasaban sus temas, alineados con los músicos tradicionales. Pese a esta resistencia, en el mundo se lo valoraba, tocaba en París, Berlín, Milán, era un ciudadano y un músico del mundo.

Freilaj y bandoneón

Sin embargo, la historia comienza unos cuantos años antes. Radicado en Nueva York -en el suburbio neoyorquino de Brooklyn, cerca de Little Italy y de Hoboken y de algunas comunidades judías- desde sus 3 años, con su familia, pasó sus primeros años alejado de los deportes por una malformación en sus piernas, pero abrazado a la música. De niño, trabajó algún tiempo en una sinagoga apagando las velas los sábados a cambios de unas monedas de los asistentes, así como en alguna que otra casa de miembros de la comunidad. Gustoso por los sonidos, el germen de músico dio sus primeros pasos con el bandoneón en ese templo de su barrio. Su padre, Don Nonino, músico acordeonista, le compró un bandoneón usado en una tienda de empeño por apenas 18 dólares.

El vivir en un barrio de inmigrantes judíos, otros italianos y otros polacos y su facilidad para hablar tres idiomas -español, italiano e inglés- generó una singular interrelación cultural. El asentarse la familia en cercanías de la vida judía de los barrios neoyorkinos y la liturgia religiosa, sumado a la música de casamientos y festividades, permitieron al pequeño Astor aprender de esos sonidos y dar sus primeros pasos con el bandoneón en ese shil cercano. Allí, al finalizar la ceremonia, cuando el jazán le solicitaba, tocaba solito con su bandoneón los freilaj tradicionales que había aprendido. El ritmo vivaz de esas “tijeras” fueron quedando indelebles en su memoria. Según sus propias palabras, era el “goy fun shabes”.

Especialistas del mundo del tango de la actualidad -y no tanto-, así como de la música judía han encontrado y encuentran simetrías entre el tango moderno y el Freilaj. Esa rítmica movediza y contagiosa es difícil de olvidar. ¿Es posible olvidar el Tants Yiddelekh Tants? Una nota escrita por Mariano Wolman para la revista Convergencia describe que “muchos de los ornamentos escuchados en sus solos de bandoneón (su música más personal y expresiva), son muy cercanos a los ornamentos que se escuchan en el klezmer, sobre todo en los sonidos del clarinete y el violín (sonidos tan fáciles de relacionar con la risa y el llanto). Pero el ‘elemento judío’ más notorio en la música de Piazzolla es sin lugar a duda el ritmo, el compás compuesto”.

Más allá de la casualidad de la influencia de la vida judía en su obra y de músicos judíos interpretándola en todo el globo, no podemos quedarnos solo con eso. Piazzolla rompió un paradigma musical, hizo una mezcla muy inteligente entre el tango, el jazz y la música clásica contemporánea. Del Klezmer al Jazz, de Bach a Stravinsky, de Pichuco a Gardel. De su aparición espiritual en temas de Almendra, Invisible, Serú Girán y de varias bandas de rock argentino.

Como judíos podemos inflar el pecho por ese pedacito de cultura moishe en Astor Piazzolla. Pero apropiarse de algo tan grande sería para la soberbia, poco Tikun Olam. El soñaba con imponer la música de su país en todo el mundo. Tenía una ilusión: que su obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. Quería ser libre de hacer lo que quisiera con su arte, ser amado y lo logró.

Su libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo, y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro. Su libertad es tango que baila en diez mil puertos. Y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco. Su Libertango es libre, poeta y callejero, tan viejo como el mundo, tan simple como un credo.