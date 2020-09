La crisis, el antisemitismo y la ceguera voluntaria

La historia del antisemitismo argentino durante el siglo XX es rica en documentación. El nazionalismo argentino siempre tuvo –como en la actualidad- una prensa propia y profesionales de las comunicaciones dispuestos a difundir su prédica. Ello nos permite tener acceso a archivos de fotografías, filmaciones y artículos que registran la virulencia de su pensamiento racista, en general y judeófobo, en particular.

El ejemplo más reciente son las pancartas y afiches antisemitas enarbolados durante las marchas contra el gobierno de Alberto Fernández. Estos son expresión de la misma oposición política que contiene tanto a DAIA y AMIA como a los disciplinados cuadros de la ultraderecha neonazi liderados por Alejandro Biondini, quien fue devuelto al mapa político argentino por el juez Ariel Lijo, uno de los brazos ejecutores en el entramado judicial del expresidente Mauricio Macri.

A la aparición de afiches antisemitas en Neuquén, antecedió la exhibición de pancartas antisemitas en las marchas opositoras del 17 de agosto pasado, en Buenos Aires y en Córdoba. Hasta aquí nada de que sorprenderse teniendo en cuenta que el origen de estas expresiones parte de la extrema derecha vernácula, tradicionalmente clerical, oligárquica y xenófoba.

No obstante, un detalle notable es la semejanza de las caricaturas utilizadas en todos los casos, lo que da lugar a suponer que puede existir una conexión directa entre los episodios de la marcha del 17A y la pegatina en Neuquén.

Como suele suceder en nuestro país, las manifestaciones antisemitas, judeófobas o xenófobas en general provienen de la burguesía clérico-liberal y son promovidas a través de múltiples instrumentos comunicacionales por la derecha ultraconservadora argentina. Los únicos que, aparentemente, no acusan recibo de esta realidad son los dirigentes judíos quienes, alineados con la derecha más clasista y conservadora, se refugian en la hipótesis que iguala el antisionismo al antisemitismo. Es decir, no les molesta compartir el espacio con lo más granado del nazionalismo local mientras no se señale a Israel, su gobierno y su política.

Obviamente, ante las últimas expresiones antisemitas, la DAIA saldrá con alguna denuncia tibia o la difusión de un comunicado de repudio en una cobertura tenue y cómplice de los medios “amigos”; y así, todas las instituciones, dirigencia y calle judía se darán por satisfechas.

No recuerdo episodios de características antisemitas originados en el populismo nacional, pero imaginemos cuántas tapas en Clarín, La Nación e Infobae se ocuparían del tema si pancartas de ese tenor aparecieran en una marcha oficialista. ¿Cuántas horas de reportajes y notas en los grandes canales de TV veríamos cada día? ¿Y las caricaturas de Cristina Fernández con bigote hitleriano saludando con la mano derecha en alto?

Cabildo: Tan antisemitas como cercanos al macrismo

Es claro que la estigmatización de lo popular y de lo judío se entrecruzan en el imaginario nazifascista. Otra vez, los únicos que se obstinan en no ver la relación entre la derecha agroempresaria argentina y la judeofobia son los dirigentes judíos que desde hace más de 70 años abonan al mito del antisemitismo peronista; una entelequia que resulta muy cómoda a la hora de mimetizarse con los sectores más reaccionarios de la burguesía con los que comparte intereses económicos y políticos. El ejemplo de la revista Cabildo, que contó entre sus columnistas y difusores del antisemitismo a varios de los integrantes, aliados y funcionarios del gobierno 2015/2019, no impidió la alianza entre el PRO y la representación oficial de la colectividad judía. Y esa es una mancha indeleble que quedará inscripta en la historia comunitaria.