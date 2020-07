No todo lo que brilla es oro

Definitivamente, Uruguay está otorgando al mundo una respuesta efectiva contra el coronavirus. Al contrario de lo que sucedió en la mayoría de los países del mundo donde tuvieron que recurrir a medidas como la cuarentena, Uruguay recurrió a la libertad y la responsabilidad. Es decir, al cumplimiento voluntario de las medidas sanitarias para prevenir del contagio de la enfermedad.

Los resultados han sido muy positivos, y eso creó un aura de prestigio para el flamante presidente. No solo eso, sino que gestos como el de permitir que bajen pasajeros del crucero Greg Mortimer después de deambular varios días sin ser recibidos por otros puertos ha ayudado a fortalecer la imagen en los medios de comunicación de que en Uruguay hay un gobierno ejemplar. Pero más allá de lo que se observa desde el exterior, suceden hechos que están generando problemas serios en su gestión a poco tiempo de empezar.

La actual presidencia inició su gestión en marzo y desde ese tiempo hasta ahora han sucedido varios hechos polémicos que afectan la performance de su gobierno. Uno de los problemas más importantes es la difícil relación entre los socios de gobierno. Mientras al interior del Partido Colorado existe una interna sobre el nivel de acercamiento apropiado hacia el presidente, Cabildo Abierto ha presentado complicaciones al gobierno por sus polémicas expresiones públicas, y errores en la actuación de algunos funcionarios del partido del presidente comienzan a producir acontecimientos peligrosos para la “luna de miel” de la que todavía goza el gobierno.

El hecho de mayor relevancia que revela estos problemas fue la renuncia de Ernesto Talvi. El excanciller tuvo intervenciones destacadas por propios y extraños, con lo que se ganó una imagen positiva en la opinión pública. Pero existieron cortocircuitos entre el excandidato presidencial colorado y Lacalle Pou. El rechazo del excanciller a considerar al gobierno venezolano de dictadura, la designación como embajador en Argentina de un dirigente político blanco en lugar de un diplomático de carrera y el apoyo del presidente al candidato propuesto por Trump para ocupar el Banco Interamericano de Desarrollo desencadenaron su renuncia.

Además, el presidente decidió designar a Francisco Bustillo, exembajador en varios países, entre ellos Argentina, y vinculado al Partido Nacional. Esto representa un golpe para el PC, ya que pierde un ministerio importante y obliga a los colorados a preguntarse qué papel tienen en esta coalición.

Pero hay otros problemas que complican la gestión, como es el caso de las actuaciones de los socios del partido de ultraderecha Cabildo Abierto. Cada día que un integrante de ese partido dice algo, el presidente debe preguntarse si desea tenerlo como socio en el gobierno. Por ejemplo, la declaración de una de sus diputadas, Inés Monzillo, de que los femicidios ocurrían por “exceso de amor”(1), o bien el posteo del capitán de navío Gastón Bianchi en su perfil de Facebook, con un ataque al ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, diciendo que: “este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos tres carajos los ciudadanos”(2). Él iba a ser el Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos hasta que los medios se enteraron de estas palabras.

Poca fe en la coalición

Si antes hablamos de los problemas ocasionados por sus socios de gobierno, también hay que mencionar los que surgen al interior del propio Partido Nacional. El Ministerio de Desarrollo Social es uno de los focos, ya que en esta área se han encontrado situaciones irregulares en la contratación de hoteles para alojar a personas en situación de calle, la muerte de personas en situación de calle por ausencia de cupos en refugios y el ajuste en diversos programas sociales denunciado por los trabajadores del área.

Otra área complicada es el Ministerio del Interior, a cargo de Jorge Larrañaga, donde se colocó de vuelta una placa en homenaje al jefe de inteligencia de la última dictadura militar, Victor Castiglioni, lo que generó el rechazo del Frente Amplio y de integrantes de los partidos oficialistas, además de varios sectores de la sociedad civil incluido el del Sindicato policial. Se trata del responsable de gran parte del aparato de represión de la dictadura. Después de las múltiples críticas recibidas, el ministerio retrocedió y accedió a quitar la placa.

El mandatario sigue teniendo índices de popularidad que superan el 60%, en gran medida por el éxito en lidiar con la pandemia. Pero al mismo tiempo, ese éxito llevó a que los uruguayos estén más cerca de la “nueva normalidad” y en ese contexto, los problemas que comienzan a preocupar son los vinculados a la situación económica y social. El gobierno emprendió como misión la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), mediante la cual se busca aplicar un gran paquete de normas destinadas a cambiar la orientación de un Estado que garantiza derechos por otro que los restringe. Esa ley fue aprobada con los votos de todos los partidos del oficialismo y la oposición del Frente Amplio. Muchos en la sociedad cuestionaron los motivos por los que sería urgente tratar este proyecto cuando recién comienza la gestión y en plena pandemia. ¿Por qué no tratarlas con tiempo y asegurando el consenso en lugar de imponer intempestivamente su mayoría?

Quizá la respuesta a estas dudas se encuentren en las palabras del expresidente del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez: “Me da la sensación, con todo el respeto, que el gobierno interpreta con esta ley de urgente consideración, que está en una situación relativamente frágil, que si no logra cosas que se ha propuesto en los primeros tiempos, más adelante, dentro de algunos meses, no lo va a lograr. Creo que no tienen fe en que esta coalición de cinco partidos políticos se pueda extender mucho en el tiempo”(3).

