Notas Relacionadas

-¿Cuál creen que es el valor de la incorporación de una mirada joven en la propuesta política de Meretz? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Hay una mirada joven?

-Creemos que es muy importante la participación de la juventud en política partidaria, entendiéndolo como una manera de activar y hacer escuchar nuestra voz y nuestros reclamos. Es importante trabajar en conjunto todas las partes que conforman el frente para poder lograr los objetivos.

Meretz, hoy en día es la única alternativa sionista de izquierda y es sumamente importante que sean conocidas y escuchadas las propuestas del partido dentro de la juventud judía de Argentina dándole la representación necesaria.

Sí, existe una mirada joven y es fundamental estimular y darle un rol central al involucramiento de los/las/les mismos/as/es para que puedan expresar sus convicciones. Por muchos años, el lugar de una persona dentro de la comunidad era basada en su experiencia laboral; nosotros vemos que la experiencia más rica es formada por nuestras vivencias, luchas y autogestión. El participar de movimientos juveniles nos provee experiencias que muchas personas de nuestra edad no suelen tener, mostrándonos otra perspectiva de la enorme responsabilidad que conlleva el hacer de nuestras ideas, acciones.

-¿Por qué es importante para ustedes como jóvenes judíos/as participar de este espacio político y de la campaña? ¿Qué motivaciones los llevaron a esta militancia?

-Como jóvenes judíos/as/es de izquierda, muchas veces encontramos una contradicción al querer involucrarnos en política, debido a que en los partidos locales hay mucho antisionismo y antisemitismo y no nos sentimos representados/as/es.

Como javerim/ot (compañeros) de la tnuá (movimiento) Hashomer Hatzair en Buenos Aires es un pilar fundamental para nosotros/as/es el activismo social y político, es por eso que nos vemos muy interesados/as/es en participar de este espacio de militancia.

-¿Por qué creen que deben estar representado/as/es en el Congreso Sionista?

-Porque actualmente Meretz lleva la bandera de posturas humanistas, progresistas y de izquierda que no suelen tener lugar en espacios de discusión. En el Congreso Sionista Mundial se debaten pautas claves sobre el sionismo y nuestra lista lucha por un Estado de Israel fuerte, pluralista y democrático.

Creemos que específicamente la representación y presencia de la juventud es clave para marcar la pauta sionista. Somos el futuro y el foco de todos los cambios sociales. Más allá del partido que uno/a/e represente, luchamos por la presencia juvenil en todos los ámbitos.

-En el marco del Congreso Sionista, ¿Cuáles son sus propuestas más importantes para la campaña? ¿Qué diferencial marcan respecto a otras alternativas?

-Como jóvenes de Meretz traemos como principales propuestas la construcción de un espacio representativo y diverso, un Estado de Israel democrático que nos incluya a todos, todas y todes, bregando por la pluralidad religiosa y cultural, dando lugar a todas las voces.

Apuntamos a generar un marco para representar a los/as/es que se alejaron del marco comunitario por justamente, una falta de representación. Tales como personas del colectivo lgbtiq+, mujeres, y otros/as/es.

Nos es fundamental que la comunidad judía y el colectivo sionista representen la sociedad que bregamos por construir, con pautas como: autodeterminación de todos los pueblos, pluralismo religioso y cultural, libertad e igualdad de géneros, consciencia climática, justicia social para los/as/es más vulnerables; todo esto llevado a cabo por la autonomía y autogestión juvenil.

Creemos que nuestro mayor diferencial es el mantener nuestros ideales firmes y vigentes, libres de acomodo partidario. Las estrategias y coaliciones formadas deben preservar los puntos esenciales de cada partido, siendo en sí estratégicas para alcanzar nuestros objetivos; dejarlos de lado, también es una posición política.

-¿Cuáles son sus posturas sobre temas centrales como la cuestión israelo-palestina (hoy marcadas por el proyecto de anexión), sobre la cuestión religiosa en Israel y sobre el lugar de los judíos de la diáspora?

-Con respecto a la cuestión sobre el conflicto palestino-israelí, luchamos por la solución de “dos Estados para dos pueblos”, y creemos fervientemente en la autodeterminación de todos los pueblos.

Creemos, que el plan de anexión de territorios pone en riesgo la democracia en Israel. Es una política opresora, racista e injusta. Creemos que es crucial utilizar nuestras plataformas para dar voz a quienes continuamos construyendo procesos de paz entre el pueblo judío y el palestino.

El problema de raíz es que el conflicto en todo Medio Oriente, que fue generado por políticas imperialistas, se quiera resolver de la misma manera. De ninguna forma la anexión, la guerra ni el terror son soluciones, de un lado y del otro. Vemos como crucial el comprender que estamos bajo la misma tormenta pero no en el mismo barco, y es a partir de nuestras diferencias que construiremos la diversidad; conociendo la cultura, el sufrimiento, alegrías y lenguajes ajenos nos harán progresar.

En cuanto a medidas estratégicas, defendemos fervientemente la solución de Dos Estados para Dos Pueblos.

Tener un Estado propio, que nuestro pueblo se haya podido auto-determinar, no es un hecho obvio. Fue el resultado de años de lucha y trabajo. La autodeterminación de los pueblos es un derecho; por ende si pensamos la nuestra como una obviedad, la estamos convirtiendo en privilegio, y no hay mayor irresponsabilidad que hacer de un derecho, un privilegio.

Creemos que el Estado de Israel tiene que ser un lugar donde todas las posturas religiosas y culturales sean representadas y no exista predominancia de una rama religiosa por sobre las demás.

Israel fue construido por judíos/as/es de la diáspora; todas las decisiones que se toman allí nos afectan directamente en nuestras políticas locales y como partes del colectivo sionista; nuestro rol es continuar educando tanto dentro y fuera de la comunidad local.

-¿Cuál es la visión a futuro de la inclusión de jóvenes en Meretz?

-A futuro queremos generar una rama joven de Meretz Argentina, pensamos en un espacio político hecho y pensado por y para jóvenes. Queremos reclamar nuestro espacio en la comunidad. El Estado de Israel, los actos y movilizaciones comunitarias, la educación sionista y tantas otras cosas más fueron (y son) históricamente llevadas a cabo por la juventud. Estamos cansados, cansadas y cansades de tener que ser la sombra de gente que hace años ocupa lugares de poder y no mueve a la comunidad para adelante.

Invitamos a todos/as/es a sumarse a generar un espacio abierto, diverso, político y cultural; a cortar nuestras cadenas y crear la comunidad judía y movimiento sionista que queremos.