Notas Relacionadas

Aquí comienza la historia…

Jueves 4 de mayo: El periodista habló con Jana Vinocur, una colega free lance que conoció en Baltimore en 2018, le pidió casi suplicando contactos para armar una nota sobre racismo y pandemia en Estados Unidos. El “porfi porfi” argentino dio resultados.

Viernes 5 de mayo: El periodista recibió a las 08:00 horas Argentina un llamado de Jana: -“Tengo cuatro fuentes, la hacemos mañana a las 21 horas por zoom. Cuando vuelvas a Baltimore me debes varias cervezas en Mahaffey’s Pub”.

El sábado a esa hora el periodista había reunido a Howard Markel, médico e historiador médico de la Universidad de Michigan; Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard; Miranda Yaver, politóloga de la Universidad de California en Los Ángeles; y Taison Bell, Universidad de Virginia.

El periodista inicia su primera pregunta:

“¿Alguna vez Estados Unidos vivió un estado de convulsión tan grande donde confluyeron pandemia y racismo al mismo tiempo?”

Howard Markel es el primero que rompe el hielo: “En los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, después de que la ola inicial de la pandemia de gripe se desvaneció y mientras Estados Unidos y sus aliados estaban montando la Ofensiva de los Cien Días (serie de ofensivas masivas aliadas que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial), la ciudad de Filadelfia planeó un desfile”.

En ese contexto Estados Unidos introdujo un impuesto federal sobre la renta y estaba luchando por aumentar los ingresos. Los funcionarios locales estaban bajo presión para vender bonos de guerra, conocidos como préstamos de la libertad. En todo el país, los desfiles serían lugares para el patriotismo y la recaudación de fondos. Los médicos de Filadelfia, alarmados por la perspectiva de una gran reunión durante la pandemia, suplicaron al comisionado de salud de la ciudad, Wilmer Krusen, que cancelara el desfile. Pero los funcionarios de la ciudad, aunque distribuyeron volantes instando a las personas a taparse la boca al estornudar o toser, permitieron que continuara.

El 28 de septiembre de 1918, doscientas mil personas vieron y vitorearon mientras una procesión de tropas, boy scouts y mujeres auxiliares se abrían camino por Broad Street (una calle situada en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York). El desfile recaudó cientos de millones de dólares. Pero, dentro de setenta y dos horas, ni una sola cama de hospital en Filadelfia permaneció desocupada. En las próximas semanas, casi cincuenta mil residentes se infectarían con influenza; en el mes posterior al desfile, diez mil murieron por ello. En St. Louis, que había cancelado su desfile, menos de setecientas personas murieron de gripe durante el mismo período”.

Entre el coronavirus y las movilizaciones

El asesinato de George Floyd no es la venta ambulante de los bonos del gobierno, y el coronavirus no es la influenza Pero siguen existiendo paralelismos: las reuniones masivas, incluso las celebradas al aire libre, incluso con precaución, son posibles eventos para que un virus explote en una población.

La semana pasada, decenas de miles de estadounidenses salieron a las calles en decenas de ciudades para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial; para el miércoles, más de nueve mil habían sido arrestados. Muchos de los planes de reapertura cautelosos y escalonados que los gobiernos estatales habían puesto en marcha se han invertido. Como cuestión de justicia racial, el caso de protesta es inequívoco: el asesinato de Floyd fue grotesco y el último de una serie. Desde una perspectiva de salud pública, sin embargo, la situación es más compleja.

El progreso frágil hacia la contención del coronavirus ha sido amenazado. El mes pasado, debatimos qué tan lejos podría viajar el virus cuando hablamos en voz alta, y qué tan juntas deberían estar las mesas en los restaurantes. Este mes, podemos saber cuánto virus es expulsado de la nariz y la boca cuando el spray de pimienta irrita los pulmones.

Incluso antes de las protestas, los casos confirmados de coronavirus se mantuvieron constantes o en aumento en muchas partes del país, incluso en ciudades como Minneapolis, Los Ángeles y Atlanta, que vieron algunas de las protestas más grandes. La semana pasada, Minnesota registró el mayor número de muertes de COVID-19 en un solo día hasta la fecha. El comisionado de salud del estado, Jan Malcolm, advirtió que las protestas «acelerarían muy previsiblemente la propagación» del coronavirus; el alcalde de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, aconsejó a los manifestantes que «probablemente necesiten ir a buscar un covidprueba esta semana». Howard Markel, médico e historiador médico de la Universidad de Michigan, comentó que simpatiza con las demandas de los manifestantes pero que está profundamente preocupado por el riesgo viral. «Como historiador, me incomoda predecir el futuro», dijo. “Pero, como médico, creo que estas protestas conducirán a un aumento en los casos. La única pregunta es qué tan grande será la espiga”.

La proximidad de los manifestantes crea preocupaciones obvias, pero, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, eso es solo el comienzo. Lo que comienza como un esfuerzo socialmente distanciado puede convertirse rápidamente a medida que se desarrollan los eventos. Los manifestantes se esfuerzan mientras marchan, gritan y empujan contra las barricadas. «Se observan estas protestas y, a menudo, se acorrala a la gente con caballos de sierra», dijo Markel. «Están gritando, gritando y, por supuesto, las gotas están volando por todas partes».

Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunas han implicado encuentros violentos con “las fuerzas del orden”. «Ahora considere las tácticas de dispersión utilizadas por la policía: gases lacrimógenos y gas pimienta», continuó Markel. «Te hacen llorar, hacen que tu nariz y tu boca secreten moco, todo lo cual exacerba la propagación del virus».

Se pueden acumular gases lacrimógenos en las máscaras, lo que las hace insoportables. Algunos manifestantes son arrestados y llevados a la cárcel, donde las tasas de transmisión viral son astronómicas. Otros esperan en paradas de autobús abarrotadas o toman el metro a casa, donde el virus se propaga a amigos, vecinos y familiares.

Cundo le tocó el turno a Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, dijo que espera que “debido a que las protestas están afuera, su impacto en la transmisión del coronavirus será limitado”. Pero también advirtió que los casos podrían surgir, particularmente si las personas no tienen la oportunidad de participar en prácticas seguras. «Apoyo a los manifestantes y por lo que protestan», dijo Jha. “Pero obviamente estamos en medio de una pandemia. Tenemos que caminar una línea muy fina. Me preocupo profundamente por los problemas de justicia, pero también me preocupo profundamente por las personas que no se enferman”.

Mientras tanto, dijo Jha, centrarse demasiado en las protestas como fuente de infección podría ser peligroso. «Si vemos que los casos aumentan, la gente va a decir que son todos los manifestantes», dijo. “Ya puedo ver esos titulares. Las protestas coinciden con muchos otros factores: reaperturas de restaurantes y lugares de trabajo, barbacoas y fiestas en la piscina. Será difícil separar los efectos de las manifestaciones de los efectos de la reapertura planificada. Aún así, Jha expresó: «Incluso si no está claro exactamente qué causa un aumento, puede ser políticamente conveniente echarle la culpa a las protestas».

A su turno Miranda Yaver, politóloga de la Universidad de California en Los Ángeles, que estudia salud pública, decidió unirse a las protestas en su ciudad, a pesar de los riesgos personales y pandémicos. Yaver tiene un trastorno endocrino que requiere tratamiento regular, lo que la hace más vulnerable a COVID-19. Aún así, se sintió obligada a participar. «El silencio es lo que permite la perpetuación de estas disparidades», dijo. «Tengo miedo de que haya brotes terribles de COVID debido a estas protestas, pero también tengo miedo de lo que sucede cuando permitimos que la injusticia racial no se controle».

Taison Bell sostuvo que desde el comienzo de la pandemia ha estado atendiendo a pacientes con COVID-19 y ayudando a desarrollar el plan de respuesta para su hospital, en la Universidad de Virginia. “Cuando me mudé con mi familia a Charlottesville en 2017, lo hice un mes antes de que los supremacistas blancos y los neonazis descendieran a la ciudad para la manifestación Unite the Right (un mitin de extrema derecha que tuvo lugar en Charlottesville). Como hombre negro, he sido perturbado pero no sorprendido por los ejemplos más recientes de brutalidad policial y el número desproporcionado de muertes por coronavirus entre los afroamericanos”. (A nivel nacional, por el COVID-19 la tasa de mortalidad de los estadounidenses negros es dos puntos cuatro veces mayor que la tasa de los blancos).

Mirando las protestas actuales, Bell ha querido unirse a ellas. Al mismo tiempo, le preocupa cómo pueden empeorar la pandemia. “Soy un hombre negro y un médico. No puedo elegir una identidad sobre la otra, ni quiero hacerlo. Dos factores competitivos, el racismo y COVID, están matando a mi comunidad. Se siente realmente injusto que no pueda luchar contra ambos al mismo tiempo».

Taisn comenta que él y su esposa han discutido este dilema muchas veces sin resolverlo. Le pregunté qué les dice a los pacientes o amigos que le comentan que quieren participar. «Les digo que, además de la larga amenaza de brutalidad policial, existe la amenaza adicional de COVID en este momento”.

“Les digo que, si se sienten obligados a ir, hagan lo mejor que puedan: usar una máscara, mantenerse socialmente distanciados, no compartir megáfonos o agua. Obviamente, todo eso será muy difícil en este momento crudo y emotivo, pero puede ser la única opción que tenga si desea que se escuche su voz».

La conexión entre la alta carga del COVID-19 y el racismo estructural

Bell ha realizado un estudio de las tendencias que explican la carga desproporcionada de enfermedades que las comunidades negras están soportando durante la pandemia. Además de trabajar en lugares con mayor exposición al virus, los afroamericanos tienen tasas más altas de enfermedades crónicas; esas tasas, a su vez, son atribuibles a la pobreza, vecindarios inseguros, acceso limitado a la atención médica y prejuicios persistentes y generalizados. Un creciente cuerpo de investigación ha sugerido que la discriminación crónica deja su huella en el cuerpo al endurecer las arterias, interrumpir el sueño, elevar la presión arterial, propagar la inflamación e interferir con la maquinaria genética. «Hay una conexión directa entre la alta carga de COVID y el racismo estructural», dijo Bell. «Esa es una palabra poderosa, pero es importante llamarla».

En los últimos días, como una forma de participar en las protestas mientras mantiene su distancia, Taison ha comenzado a compartir sus propias experiencias con sus colegas. «Es una ventana a mi mundo», dijo. El primer hijo de Bell nació muerto; después de su muerte, Bell no pudo evitar preguntarse acerca de las fuerzas sociales que pueden haber contribuido a ese devastador resultado. (La tasa de mortalidad infantil negra en los Estados Unidos es el doble del promedio nacional). Más recientemente, mientras estaba en su casa una noche, vio una página que le informaba que un paciente suyo había empeorado. Se vistió rápidamente y comenzó a conducir hasta el hospital. Cuando se dio cuenta de que estaba acelerando, sintió un repentino terror. «Soy un hombre negro a toda velocidad por la carretera a las 03.00AM», dijo. “Empecé a pensar, soy un objetivo. ¿Cómo será esto si me detienen? ¿Cuáles son las posibilidades de que pueda ser acosado, disparado? No es algo en lo que muchos de mis colegas blancos tengan que pensar”.

Dos crisis entrelazadas

Hace dos semanas, la pandemia mundial de coronavirus y la lucha de Estados Unidos con la policía racista parecían crisis separadas. Hasta cierto punto, todavía lo son. “Para abordar el virus, se necesita construir una infraestructura de salud pública en todo el país, y los políticos deben unir su compromiso de financiarlo. Sería desastroso si los eventos de la semana pasada nos hicieran descuidar esos esfuerzos, o si politizaran aún más una respuesta de coronavirus que ya se ha politizado de manera peligrosa e inapropiada” sostiene Bell.

Pero no puede haber ninguna duda de que la superposición entre estas dos crisis ha sido expuesta y, a partir de ahora, estarán entrelazadas. Si las protestas causan un aumento de las infecciones, probablemente se centrará en las mismas comunidades que ahora exigen que el estado valore sus vidas por igual. Esas comunidades ya están sufriendo en términos epidemiológicos: en Minnesota, donde murió George Floyd, los afroamericanos representan solo el 7% de la población pero, según el comisionado de salud, representan casi una cuarta parte de los casos de coronavirus y hospitalizaciones. Un enfoque verdaderamente exitoso del virus debe reducir esas disparidades. En la medida en que persistan o empeoren, eso se verá, correctamente, como un resultado impulsado por la raza.

Por último, Bell añade: “Como médico que cuida a quienes están gravemente enfermos con COVID-19, me encuentro volviendo a las palabras ‘No puedo respirar’. Eric Garner y George Floyd las dijeron; también son pronunciados cada día por muchas personas de color, en hospitales de todo el país”.

Los manifestantes han salido a las calles para manifestarse específicamente contra la brutalidad policial, pero la muerte de Floyd también sirve como un microcosmos de las muchas fuerzas tóxicas que están creando un sufrimiento indebido para los estadounidenses negros y minoritarios. Desde que comenzó la pandemia, cada semana ha revelado más sobre cómo los lugares de trabajo, las escuelas, los vecindarios, las casas y los hospitales en sus comunidades los colocan en mayor riesgo de muerte y enfermedad.

Y, sin embargo, la urgencia del esfuerzo social por mitigar el daño social y económico de la pandemia (reabrir salones, reiniciar las escuelas, celebrar eventos deportivos, cenar en restaurantes, tranquilizar a los inversores, apoyar a las empresas) no ha inspirado una actitud similar de compromiso social para reducir las enormes disparidades de salud.

Ahora, en medio de la pandemia, los estadounidenses han roto el bloqueo en gran número para objetar la desigualdad racial. Si no se actúa ahora, sabiendo lo que se sabe, viendo lo que ha visto, la historia registrará los fracasos de salud pública estadounidense como una aceptación de la injusticia racial.