Reacciones frente al Coronavirus

China : el lugar donde todo comenzó. En diciembre del 2019, Li Wenliang era un oftalmólogo que estaba atendiendo a varias personas en la provincia de Wuhan. Se encontró con un virus que comenzaba a producir efectos en varias personas afectadas por el mismo. Ese mismo doctor empezó a alertar de que este virus no era igual a otros conocidos y comunicó acerca de este descubrimiento a otros miembros de la comunidad médica de aquel país. Li había descubierto el Coronavirus que está afectando el mundo entero. Esta información se fue filtrando por redes sociales y eso llevó a una respuesta del gobierno chino. Poco tiempo después las fuerzas de seguridad del estado acusaron a Li de difundir rumores en un claro acto de censura. Pero con este descubrimiento, algunas autoridades estatales se percataron de que lo que decía no era mentira. A todo esto, el doctor contrajo el virus en los primeros días de Enero y para el 20 de enero, el gobierno chino declaró la emergencia. La falta de conocimiento acerca del virus y reacción tardía del gobierno le dio tiempo al virus distribuirse. Esta crisis llevó al gobierno chino a tomar medidas drásticas como la aplicación de una cuarentena general a millones de ciudadanos con estrictos controles de recursos para lidiar con esta situación. Les costó más de 3000 muertos y miles de contagios pero lograron bajar la tasa de contagios. La acción decidida del estado chino, el partido comunista y la sociedad civil surtió efecto y ahora son uno de los modelos a seguir en la lucha contra el Coronavirus. Pero por desgracia Li Wenliang no pudo ver en vida este logro ya que el murió el 7 de febrero. El estado chino pidió disculpas por haber actuado de la manera que actuó con Li Wenliang.

Corea del Sur : este país que comparte frontera con China pasó a ser uno de los países que más ha bajado la tasa de contagios. Una combinación de medidas que van desde una convocatoria a la ciudadanía a seguir la cuarentena hasta el uso de la tecnología de los celulares para obtener información acerca de casos sospechosos de tener el virus. Además incorporaron los testeos en grandes cantidades de personas con lo cual poseen más información para actuar.

Japón : Al igual que Corea del Sur, le otorgaron una gran importancia a la posibilidad de realizar testeos masivos al mismo tiempo que fortalecían el sistema de vigilancia y atención médica. En aquel país suspendieron las clases pero no realizaron una cuarentena general al estilo China. Lo que si genera preocupación es su interés en mantener la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de la imposibilidad de que los deportistas puedan hacer incluso los torneos clasificatorios para los mismos por la pandemia. En los últimos días hubo un repunte en la cantidad de casos y tuvieron que declarar la emergencia sanitaria para controlar la situación aunque sin que eso implique una cuarentena general.

Israe l: este país está acostumbrado a lidiar con situaciones límites y una vez más ha demostrado su capacidad de organización mediante la movilización de las fuerzas armadas, las instituciones sanitarias y la sociedad civil. El 21 de febrero se declaró el primer caso y recién un mes después tuvo su primer fallecido. La gran capacidad de la ciencia israelí permite a este país jactarse de ser uno de los que podría estar cerca de una vacuna a través de los trabajos realizados por el Instituto MIGAL.Eso sí, esta situación también ha revelado un gran problema político ya que el Covid-19 ha sido usado por Bibi Netanyahu como pretexto para cerrar la Knesset (Parlamento israelí) y mantenerse en el poder contra la opinión del Presidente Reuven Rivlin. La pandemia ha revelado la fragilidad institucional que vive el país ante una división profunda entre quienes apoyan a Bibi y quienes lo rechazan. Mientras sucede esto, el Ministro de Salud Yakov Litzman (de la fuerza religiosa Judaísmo Unido por la Tora) dio positivo y se encendieron las alarmas entre los sectores religiosos que se niegan a acatar las medidas del estado. Es que este ministro habría violado las medidas de aislamiento para realizar ceremonias religiosas con un grupo de personas en al menos dos oportunidades de acuerdo a un informe del Canal 12 de aquel país. Esto tiene importancia porque hasta finales de marzo, aproximadamente la mitad de los casos hospitalizados por Coronavirus eran de sectores ultraortodoxos cuando estos apenas son el 10% de la población israelí.

Italia y España : Estos dos países son los que están siendo más afectados en estos momentos por la pandemia. Primero Italia, donde comenzó la gran ola de infección fuera de Asia. Al principio la sociedad carecía de mucha información y al mismo tiempo no tomó conciencia de la gravedad del asunto. “no pasa nada” o… “es una gripe más” es lo que se mencionaba en algunos de sus ciudadanos. Cuando empezaron a aparecer los contagiados y los muertos en grandes números ya era tarde. A pesar de los esfuerzos de las instituciones sanitarias y del gobierno, algunos sectores de la sociedad no prestaron la atención suficiente y se iban de vacaciones, hacían actos políticos o sencillamente no acataban las medidas. En estos momentos las sociedades tomaron conciencia y aplauden a los médicos cuando va llegando la noche desde sus casas. Acatan las medidas de las autoridades sanitarias y han recibido ayuda de la República Popular China. Estos gobiernos han decidido emprender un paquete de ayuda económica para asistir a los afectados por la cuarentena.

Francia : al igual que Italia y España, han tomado medidas drásticas aunque ellos se han atrevido a desarrollar sus elecciones municipales en todo el territorio en la primera vuelta y además el Presidente Macron se ha dirigido a sus ciudadanos con un discurso donde defiende que algunos bienes y servicios son necesarios que estén fuera de las leyes del mercado. Al mismo tiempo ha exhortado a sus ciudadanos a que miren esta pandemia como una guerra que debe ser ganada. Así mismo anunció el congelamiento del pago de alquileres, impuestos, luz, agua y gas. “Ningún francés se quedará sin recursos” dijo en su cadena nacional. La actitud de su presidente demuestra la cintura política que posee al reconocer que los tiempos presentes son tiempos de atender urgencias y no tiempos para la tradicional lucha política de tiempos más normales.

Alemania: fue uno de los primeros países europeos en poseer la enfermedad pero la evolución de la situación en este país fue bastante peculiar. En primer lugar, la Canciller Angela Merkel entendió claramente que esto se trataba de una cuestión científica y lo primero que hizo fue preparar el sistema sanitario para atender esta situación. Informó a la población que entre el 60 o 70% de los alemanes podrían contraer la enfermedad, realizan testeos masivos, propuso un robusto paquete de ayudas económicas para las actividades económicas afectadas, fortalecieron la cantidad de camas y de recursos humanos disponibles para atender la emergencia y la actividad farmacéutica alemana (una de las más importantes del mundo) está trabajando fuertemente para encontrar una cura al virus. Tan importante es la organización alemana que pacientes de Italia han ido a parar a hospitales como el de Leipzig para descomprimir la difícil situación del sistema sanitario italiano. Aun así, sus contagios y sus muertos se pueden contar por miles. Y no solo eso, el mayor riesgo no solo pasa por la tasa de contagios y de fallecidos si no por una inquietante frase que declaró el canciller muy recientemente: “La Unión Europea está ante la mayor prueba de su historia”.

Gran Bretaña : al principio sus autoridades priorizaron la idea del “Show Must Go On” y trataron de seguir la vida cotidiana desafiando la amenaza del virus. Incluso las autoridades deslizaban la idea de que era mejor no seguir las restricciones sanitarias aplicadas en otros países ya que si una parte de la sociedad contraída ese virus, después quedaba “inmunizado”. Esta idea fue muy criticada y recién fue cuando integrantes de la Premier League se contagiaron del virus es que las autoridades tomaron más conciencia sobre el problema sanitario. Ahora también ellos han tomado medidas drásticas para contener el virus. El National Health Service (el servicio de salud pública británico) está luchando para salvarle la vida a miles de ciudadanos afectados pero la tardanza en la toma de decisiones y las particularidades de este virus hacen que Gran Bretaña en poco tiempo haya aumentado la cantidad de muertos en miles. El mismo Primer Ministro Boris Johnson fue hospitalizado en Terapia Intensiva por Coronavirus y en Gran Bretaña se repiten las mismas escenas de España e Italia de aplausos al personal del NHS.

Estados Unidos : su presidente fue el primero en quitarle importancia a la pandemia. Pero no solo eso, si no que colocó al frente de las operaciones para combatir el virus al vicepresidente Mike Pence. Él se hizo conocido por negar el Cambio Climático y rechazar la teoría de la evolución de Charles Darwin, es decir que Trump eligió a una persona que no cree en la ciencia para luchar contra una pandemia. Trump fue acusado por Alemania de buscar crear una vacuna y que solo esté al servicio de los Estados Unidos. Además describió al Coronavirus como “el virus chino”, generando un fuerte cruce diplomático con China. Este fenómeno reveló a la opinión pública la importancia que tiene la salud pública para un país ya que solo la salud pública puede enfrentar esta pandemia. Uno de los grandes miedos en aquel país pasa por los millones que carecen de los recursos para atenderse en la salud privada que domina aquel país. La pandemia desnuda la necesidad de que Estados Unidos posea un sistema de salud público de calidad y accesible para todo el mundo. Con el correr de los días, los hechos hablan por sí mismo y el mismo Trump tuvo que cambiar de postura frente a los más de 16.000 muertos y más de 460.000 contagiados al momento en que se redacta esta nota. A todo esto, la gravedad del asunto hace preguntarse a uno si las elecciones presidenciales en aquel país se van a desarrollar este año y si eso sucede, si no habrá cambios en las candidaturas presidenciales (especialmente en el Partido Demócrata). Algunos están imaginándose una candidatura del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en función de su manejo de la crisis de la enfermedad en aquel estado.

Brasil : Entre la epidemia del Dengue y el Covid-19, uno esperaría que las autoridades brasileñas estarían muy preocupados desde el primer momento. Pero no, Bolsonaro se ha encargado de actuar de tal forma que podemos decir con total contundencia que es el jefe de estado más irresponsable del mundo. No solo el consideró que “el virus era una fantasía alimentada por los grandes medios de comunicación”, si no que el mismo Bolsonaro podría haberse contagiado del virus ya que varios de sus funcionarios se han contagiado del mismo después de un encuentro que estos compartieron con Donald Trump en Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro (el hijo del presidente) replico la idea del “virus chino” y la respuesta china no se quedó atrás. La embajada china acusó a Eduardo Bolsonaro de ser el vocero de Estados Unidos en Brasil y de haberse contagiado de un “virus mental” en aquel país. Al interior del Brasil, la falta de conducción política por parte del presidente ha llevado a que los gobiernos estaduales sean los que tengan más protagonismo a la hora de tomar medidas de prevención contra el Coronavirus. La sociedad toma nota de la gravedad del asunto y responde al accionar del gobierno con fuertes cacerolazos y gritos donde exclaman “Fora Bolsonaro” (Fuera Bolsonaro). Lo más increíble de todo esto es que el mismo gobierno de Bolsonaro que echó a los médicos cubanos cuando asumieron el poder, ahora está abierto a recibirlos de vuelta en una clara demostración de la incoherencia permanente que es la gestión Bolsonaro.

La situación es crítica en aquel país ya que la mayoría de las fuerzas vivas rechaza la postura de Bolsonaro frente a la pandemia y se siente la acelerada pérdida de poder del presidente. A estas horas uno se pregunta cómo pueden evolucionar los acontecimientos.

Uruguay : algunosdías fueron suficientes para mostrar que el nuevo gobierno de derecha no está a la altura del desafío que enfrenta el país. Esto lo podemos observar en diferentes acciones que en pocos días ha tenido el nuevo gobierno para con su población. Los primeros días de gobierno, Lacalle Pou ya sabía lo que sucedía en el mundo con la pandemia. En ese momento el país no tenía casos con lo cual podía actuar mejor ante la crisis. De hecho, el gobierno de Tabaré Vázquez ya tenía un plan de contingencia siguiendo las recomendaciones de la OMS y de la OPS. El mismo fue activado a finales de febrero cuando terminaba el gobierno del FA. Pero los primeros días de marzo, el gobierno era otro y en ese momento llegaron personas desde Europa donde las autoridades no activaron el protocolo como correspondía. Rápidamente el Uruguay vio sus números de contagios pasar de 4 casos a 110 solo en una semana. Otra cuestión interesante es que el máximo protagonismo del tema lo asume su vocero presidencial, el señor Álvaro Delgado. Los primeros días de gestión encontraron a Lacalle Pou sin escuchar al Sindicato Médico del Uruguay que exigió con un documento la aplicación de una cuarentena general por etapas siguiendo el ejemplo de Corea del Sur. El gobierno plantea un aislamiento social voluntario y contra ese planteo se coloca el SMU que exige la obligatoriedad. Estas contradicciones se hacen visibles cuando uno observa al Ministro del Interior (Jorge Larrañaga del Partido Nacional) preguntándose si la cuarentena general no será ficción y el ministro de salud, Daniel Salinas (del partido de extrema derecha Cabildo Abierto) planteó que «20 minutos de salir a caminar sin estar aglomerado, de forma personal, no le va a hacer mal a la persona y no le va a hacer mal a su sistema inmune». Gozan del crédito social que posee por tener que lidiar con una pandemia mundial a los pocos días de iniciar su gestión pero hay que ver por cuanto tiempo tendrá ese crédito social. Lacalle Pou fue muy rápido para afirmar de forma contundente que los aumentos de tarifas de los servicios públicos y del IVA se mantienen a pesar del avance de la pandemia y sus efectos en la economía uruguaya.