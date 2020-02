Notas Relacionadas

En los últimos días del mes de enero se ha efectuado un evento mundial que se ha llevado los titulares de los principales medios de comunicación del mundo, el Foro Mundial del Holocausto. El mismo se desarrolló en Israel y se realizó en ese país teniendo en cuenta el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Estuvieron representantes de varios países entre ellos el Presidente de Alemania – Frank Walter Stenmeier, el Presidente de Argentina – Alberto Fernández, el Presidente de Francia – Emmanuel Macron y el Vicepresidente de Estados Unidos – Mike Pence. Pero hubo una presencia que fue la que se robó todas las miradas, la del Presidente de Rusia – Vladimir Putin. ¿Por qué? Bueno, porque su protagonismo generó encono en dos jefes de estado que desistieron de participar, los líderes de Polonia y Lituania(1).

Curioso que dos países tan afectados por el Holocausto se nieguen a participar de un evento que significa tanto en la historia de estos dos países. Uno podría argumentar desde el punto de vista de Polonia que quizás el hecho de que se haya trasladado el protagonismo internacional hacia Israel y no hacia Auschwitz podría motivar la molestia del gobierno polaco. Pero da la sensación de que les genera más bronca la participación rusa que el cambio de escenario de las conmemoraciones. ¿Y Lituania?

Lo que encierra esta maniobra de los gobiernos de Polonia y Lituania es ni más ni menos que el intento de reescribir la historia para adaptarla a sus visiones ideológicas. En los últimos años, Polonia y otros países de Europa Oriental elaboraron acciones para tipificar al mismo nivel al nazismo con el comunismo y liberar de responsabilidades a los nacionalismos de cada región. ¿La razón? Estos gobiernos están liderados por partidos nacionalistas que poseen un profundo anticomunismo. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad para presentar el relato para estos gobiernos? La dificultad radica en que los nacionalismos fueron colaboracionistas de los nazis en el exterminio de judíos y quien liberó a los judíos del exterminio nazi fue el Ejército Rojo. Aquel ejército que odian los nacionalismos regionales es el que liberó Europa del fascismo y eso es algo que no han podido digerir los nacionalismos regionales.

Veamos algunos ejemplos del intento de reescribir la historia.

Polonia: elaboraron un proyecto de ley donde se penalizaba todo intento de vincular a los polacos con crímenes desarrollados durante el Holocausto(2). Esto fue muy repudiado por la comunidad internacional y especialmente por las comunidades judías del mundo. Las comunidades judías del mundo tienen memoria de los numerosos polacos que colaboraron al delatar a judíos ante los nazis para quedarse con sus propiedades e incluso la realización de masacres por polacos (no por nazis) como en la localidad de Jedwabne(3).

Ucrania: la reivindicación de Stepan Bandera en aquel país ha sido muy cuestionada por instituciones judías que recuerdan que Stepan Bandera lideró un grupo que colaboró con los nazis en la matanzas de judíos en aquel territorio. Efraim Zuroff, Director del Centro Simon Wiesenthal para Europa del Este, ha criticado con fuerza al expresidente Petro Poroshenko cuando en su visita a Israel, ignoró el rol de los colaboracionistas ucranianos en el Holocausto(4). Con el conflicto con Rusia en el este de su territorio, su sentimiento antirruso pareciera alentar la propaganda de este nacionalismo antisemita(5).

Lituania: En aquel país, se empezó a discutir el rol de la sociedad lituana durante la Segunda Guerra Mundial y ante los primeros intentos de desnudar la verdad ya existieron fuertes presiones para detener estas acciones. Sucedió con la periodista norteamericana Silvia Foti que se atrevió a enfrentar los hechos del pasado y sucedió con la fuerte denuncia que la nieta de un importante líder nacionalista lituano hizo contra su abuelo, en la cual lo acusó de colaborar en el asesinato de judíos en aquel lugar. Jonas Noreika es visto por los nacionalistas lituanos como un “mártir” por haber combatido a los soviéticos pero esa misma persona es acusada por la comunidad judía de Lituania de ser uno de los perpetradores de la matanza de judíos(6). No solo eso, en Lituania algunos parlamentarios comenzaron a trabajar en la idea de elaborar un proyecto de ley que busca establecer que ni Lituania ni sus líderes han estado involucrados en el Holocausto. Esta idea que habría surgido después de la experiencia polaca, ha despertado el rechazo dentro y fuera de Lituania(7).

Letonia: en ese país incluso los nazis suelen marchar por las calles ante la pasividad del gobierno. Es más, en el 2019 elaboraron una normativa para prohibir la exhibición de uniformes nazis y soviéticos al mismo tiempo(8). Lo que revela que para ese país es igual de grave la liberación soviética, negando de forma tajante el rol de los letones en el Holocausto.

No obstante, existen personas dispuestas a combatir este vergonzoso revisionismo. Uno de ellos se llama Rafal Betlejewski y su trabajo se basa principalmente en realizar actividades artísticas para recordar a la sociedad polaca que una vez hubo una gran comunidad judía donde actualmente viven polacos católicos. Desde pintadas en muros colocando la leyenda “te extraño judío”, el experimento de “abrace un judío” y el encuentro con jóvenes judíos polacos son diferentes acciones que ha llevado adelante para recordar a la población judía y para combatir el antisemitismo(9). Vale destacar que Rafal no es judío y que su trabajo no pasa inadvertido para aquel que observa el mismo. Aquellos que lo rechazan expresan claramente su posición antisemita pero también existen aquellos que lo apoyan y se suman a sus acciones. Rafal representa a un sector de la sociedad polaca que desea integrarse al siglo 21 y terminar con el racismo que tanto daño le hizo a su país en el siglo 20. Sus acciones contra el antisemitismo y todo tipo de odio se pueden observar en su canal de Youtube(10).

En Lituania, jóvenes militantes del Partido Social Demócrata suelen participar de las actividades que organizan la colectividad judía local para recordar la herencia judía en ese país. Estos jóvenes consideran que Lituania debe asumir su responsabilidad en los hechos acontecidos en el Holocausto y tratar de reparar el daño realizado. Esta actitud es un claro desafío hacia el nacionalismo lituano que busca desligarse de toda responsabilidad por los crímenes del Holocausto. Además de la anteriormente mencionada Silvia Foti, la cual ha iniciado una campaña para retirar todos los reconocimientos que en Lituania se le ha brindado a su abuelo por los crímenes cometidos en el Holocausto(11).

Los que merecen un apartado aparte y un reconocimiento con el título de héroes, son aquellos y aquellas que han dado todo de sí para derrotar al fascismo. El evento realizado en Israel sirvió para hacer un justo reconocimiento al esfuerzo del Ejército Rojo y los partisanos en la liberación de los judíos y el resto de los pueblos oprimidos bajo el yugo fascista. El Ejército Rojo liberó el Campo de Concentración de Auschwitz y la mayoría de los campos que se encontraban en Europa central y oriental. Cerca de 500.000 judíos lucharon dentro de sus filas para terminar con la pesadilla nazi(12). Incluso el actual canciller de Israel – Israel Katz – recalcó esta idea cuando se dirigió al Presidente Putin y le agradeció a la URSS y al Ejercitó Rojo por haber liberado Auschwitz, donde se encontraba la madre del actual canciller(13).

En los últimos años, Israel se ha sumado a la celebración del 9 de mayo o más conocido como Día de la Victoria en la cual se recuerda la rendición alemana(14). Como en Rusia, en Israel hay desfiles y eventos que recuerdan a los miles de judíos que lucharon contra la tiranía nazi. Incluso la ciudad de Netanya tiene un monumento inaugurado en el 2012 con la presencia de Shimon Peres y Vladimir Putin en homenaje al Ejército Rojo por su determinación y sacrificio para salvar al mundo del nazismo(15).

Imposible terminar esta nota sin recordar con nombre y apellido a uno de los soldados que liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Moisey Malkis, nacido en Odessa en 1924, fue integrante del Primer Ejercito Ucraniano, organizador del batallón del Komsomol (juventud comunista) y fue de los primeros que ingresó al campo de concentración. Le ordenaron traer al campo grupos de médicos sanitaristas en sus vehículos y organizar tiendas de campaña para atender a los sobrevivientes. También se le ordenó el suministro de alimentos en el campo. Durante 24 hs estuvieron ahí y después continuaron las operaciones para liberar Polonia y la República Checa. En este último, tuvo la oportunidad de celebrar con los soldados de Estados Unidos la victoria sobre el nazismo. Después de la guerra se convirtió en dentista y en 1990 emigró a Israel. Él es uno de los muchos que han dado todo por salvar al mundo(16).

