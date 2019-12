Notas Relacionadas

Para Sol, mi hija

Cacería en la tierra de las papas

Papa lisa, luki blanco, oca rojo, wawanchara blanco, pali blanca, arichua, sani y muchas otras… ¿Cuántas variedades de papa tiene Bolivia? ¿50? ¿100? Más de 200 dicen algunos. Sin embargo, no hay papas fritas de McDonald’s. Porque no hay McDonald’s.

Bolivia y el Altiplano desértico, y las hojas de coca para combatir la presión. Bolivia y las cholas con sus sombreros bombín y sus polleras multicolores. Bolivia y el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Bolivia, el único país en donde la cadena de comida chatarra quebró porque nunca se les ocurrió que no eran los nativos quienes se tenían que adaptar al paladar McDonald’s, sino que tenía que ser al revés en todo caso. En un mundo en el cual todos los shoppings de las principales ciudades se parecen, en un mundo en el cual las diferencias económicas y raciales construyen muros imposibles de romper. En un mundo lleno de (como diría Galeano) “nadies”… “los nadies no hablan idiomas, sino dialectos, no profesan religiones, sino supersticiones, no hacen arte, sino artesanía. No practican cultura, sino folklore”. En ese mundo se desató una cacería racial, feroz, que no imaginábamos. Sabíamos que era un poco así, pero no “tan” así. Vivíamos al lado de la Sudáfrica del apartheid y no lo sabíamos.

“Basura. Miro tu mente y veo, basura, que se refleja en tu piel tan oscura, y en tu corazón” (“Basura”, Los Romeos)

Los Romeos, una banda medio mezcla de rock, ska o algo así. El tema pegó, corrían los ’90. La Julieta que le rompió el corazón a este Romeo no sólo tiene la piel oscura, tiene oscura el alma, y también es oscura su mente, o sea (aquí hay que golpear tres veces con el dedo índice la sien derecha), la muchacha es negra “de acá”. Negrada, negro/a cabeza, cabecita negra. ¿Qué pasaría si esa canción sonara hoy? ¿Generaría algún tipo de polémica, como ocurre con las manifestaciones machistas o degradantes para con las sexualidades alternativas? No lo sabemos, es historia contrafáctica; sin embargo, el año pasado nos enteramos que en Nordelta las empleadas domésticas debían viajar en otra combi. Los motivos: están transpiradas, tienen mal olor, o tienen olor a lavandina, hablan muy alto y en guaraní. Nordelta. Nuestra pequeña Bolivia.

El racista suele atribuirle al objeto de su odio un goce infinito: “en la villa todos tienen televisor”, “escuchan cumbia y toman vino todo el día”, “lo único que saben hacer es tener un montón de hijos” (o sea, también lo hacen todo el tiempo). Hemos escuchado que “la Asignación Universal por Hijo se va por la canaleta del juego y la droga” (de un referente político del saliente gobierno), hemos escuchado “a este país ha llegado una inmigración de baja calidad” (una periodista de TN), hemos visto el gráfico del Ministerio de Producción y Trabajo (también del saliente gobierno) en donde unos rubios (que soportan el peso de la recaudación fiscal) sostienen con esfuerzo una montaña de morochos, negros planeros. ¿Cómo pudimos escuchar estas cosas en estos nefastos cuatro años? Sí. Se han dicho siempre, pero ¿cómo pudimos escucharlas desde el poder?

El Otro de la retórica racista siempre se roba algo, algo que no le pertenece. ¿Cuántas veces escuchamos en el trabajo: “Qué vivos que son, tienen asueto en nuestras fiestas y en las de ustedes”? El Otro se roba nuestras fiestas, nuestros impuestos, nuestro país. Por eso, cualquier intento mínimamente distributivo se enfrenta a un rechazo visceral, sin argumentos, sin razones, tanto más fuerte en tanto menos se lo puede pensar. Entonces (y esta es otra característica del pensamiento racista que siempre se entrelaza con los discursos de derecha, que siempre anuda la raza con la clase), hay que volver a un momento mítico en donde nada de esto sucedía. El paraíso perdido. Cuando nuestra ciudad no estaba llena de acentos extraños, cuando no había senegaleses vendiendo anillitos en la calle, o más atrás, cuando el aluvión zoológico no había metido las patas en la fuente. Porque además, al Otro hay que animalizarlo, y entonces es más sencillo reprimirlo, balearlo, gasearlo o cazarlo. Como en Auschwitz, como en Bolivia, como en el Indoamericano, como en el Pu Lof en Cushamen.

“Volvimos para ser mujeres”

Hermoso fallido el de Alberto Fernández en la Plaza, un fallido con destino de remera. La mujer es el negro del mundo escribió John Lennon. Así que seremos negros, o mujeres, o bolitas o paraguas o judíos. Seremos cualquiera que soporte el desprecio, el oprobio o la opresión.

Llegué temprano con el olor de los choris perfumándome el alma y la piel, y pienso que nuestro número 1.000 de Nueva Sion coincide con el comienzo de algo mejor y con el final de muchas desdichas, y pienso que está bueno estar de un lado de la historia y no del otro. Y estoy contenta de estar ahí. Estoy contenta de estar en una prensa judía independiente, humanista, progresista. Eso está bueno y que tiene cierta justicia poética. Es mi lugar, es el lugar de muchos.

Te abrazo Bolivia. Te abrazo con los abuelos que no conocí. Te abrazo porque son unos cholos de mierda y yo soy una judía de mierda, te abrazo porque como decía León Rozitchner “el judío es el índice de la inhumanidad de lo humano”. Judía soy y nada de lo humano me es ajeno. Te abrazo Bolivia y llegará tu hora. Nuestra hora. Por nuestros hijos, por nuestras ilusiones de la adolescencia, Por el mundo mejor que alguna vez soñamos y seguimos soñando.

Por todas las pieles de todos los colores. Por la vida.